मुंबई तक पहुंचेगा बिहार का हुनर, आंगनबाड़ी सेविका सुषमा बिखेरेंगी अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में अपना जलवा

Motihari: आंगनबाड़ी सेविका ने बनाई मुंबई इंटरनेशनल फैशन वीक में अपनी जगह;

मोतिहारी, संवाद सहयोगी। मुंबई में आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल फैशन वीक- 2023 में बिहार की सुषमा भी शामिल होंगी। वह बिहार की इकलौती महिला हैं, जिन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला है। आंगनबाड़ी सेविका सह ब्यूटिशियन सुषमा पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया क्षेत्र से संबंध रखती हैं। मुंबई में होने जा रहा यह फैशन वीक 22 व 23 जुलाई को होगा। सुषमा पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मंझार गांव निवासी व्यवसायी संजीत कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह की पत्नी है। वह बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ी में सेविका के रूप में कार्यरत हैं। सुषमा अपने कार्यकलाप में आइसीडीएस विभाग से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। केंद्र संचालन के बाद वह ब्यूटीशियन का कार्य करती हैं। सुषमा के पति ने उनका साल 2012 में रीना वर्मा मेक अप एंड हेयर एकेडमी मुंबई में ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण के लिए एडमिशन कराया था। अब सुषमा प्रतियोगिता में लार्ड आफ ट्रेंड्ज के द्वारा सेलेब्रिटी मेक अप आर्टिस्ट बनकर शामिल होगी। प्रतियोगिता में शामिल किए जाने पर सुषमा के साथ उसके परिवार में हर्ष का माहौल है।

