    पैसे लेकर दिए गए टिकट! इस आरोप के साथ पूर्वी चंपारण में राजद से सामूहिक इस्तीफा

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में राजद को बड़ा झटका लगा है। टिकट वितरण में मनमानी का आरोप लगाते हुए डेढ़ दर्जन पंचायत और प्रखंड अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने योग्य कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर धनबल वालों को टिकट दिया है। अच्छे लाल यादव का टिकट कटने से भी कार्यकर्ता नाराज थे।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है।

    पार्टी में टिकट वितरण को लेकर उठी नाराजगी अब खुले विरोध में बदल गई है। करीब डेढ़ दर्जन पंचायत अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्ष ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

    कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने टिकट देने में योग्यता और जनाधार की अनदेखी करते हुए पैसे और पैरवी को प्राथमिकता दी है।

    उनका कहना है कि राजद में टिकट अब योग्य कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि प्रभावशाली और धनबल वाले लोगों को मिल रहा है।

    राजद के नेता अच्छे लाल यादव का टिकट कटने के बाद से ही कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था यादव लंबे समय से चिरैया क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे हैं। उनका स्थानीय स्तर पर खासा प्रभाव है।

    कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी ने उनके योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। बुधवार देर शाम आयोजित एक विशेष बैठक में पंचायत अध्यक्षों और प्रखंड पदाधिकारियों ने एकमत से राजद छोड़ने का निर्णय लिया।

    इस्तीफा देने वालों में चिरैया पकड़ीदयाल और मधुबन प्रखंड के कई पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं इन नेताओं ने कहा कि अब वे किसी दल विशेष के बजाय ईमानदार और जनाधार वाले उम्मीदवार का समर्थन करेंगे।

    बता दें कि बगावत के संकेत कुछ दिन पहले ही मिल चुके थे जब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर जलाकर टिकट वितरण का विरोध किया था।

    उस समय उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पार्टी ने फैसले में सुधार नहीं किया तो सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। अब बुधवार को हुए इस कदम ने राजद की चिरैया में चुनावी स्थिति को कमजोर कर दिया है।

    इस संबंध में राजद के पूर्व नेता अच्छेलाल यादव ने बताया कि पार्टी द्वारा हमारा टिकट काटने के बाद 18 पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है।