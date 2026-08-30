आरक्षण में संशोधन की मांग केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दोहराई, बोले संपन्न लोग छोड़ें लाभ

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Garib Chaupal Motihari: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) द्वारा मोतिहारी के बापू सभागार में गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित व महादलित समाज के लोग जुटे और अपनी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन को आवेदन सौंपा।

आरक्षण समीक्षा की मांग केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न हैं, उन्हें ही आरक्षण में संशोधन को लेकर आपत्ति हो रही है। आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से समाज के गरीब तबके तक पहुंचना जरूरी है।

हिस्सेदारी के अनुसार हक मांझी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने आरक्षण का पूरा लाभ उठा लिया है, उन्हें अब खुद आगे आकर हटने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग दोहराते हुए कहा कि आरक्षण का उचित वर्गीकरण होना चाहिए ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसे उतना हक मिल सके। दोनों नेताओं ने आम लोगों को समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।