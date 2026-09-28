बिहार पंचायत चुनाव: पूर्वी चंपारण के पताही में बढ़ सकती है पंचायतों की संख्या, परिसीमन जारी

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। Bihar Panchayat Election News Update: जिले के पताही प्रखंड में बड़ी आबादी वाली पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है।

इस प्रक्रिया के चलते क्षेत्र में पंचायतों की संख्या बढ़ने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्तमान में पताही प्रखंड में कुल 15 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं।

छह से सात नई पंचायतें

अधिक आबादी वाली पंचायतों को विभाजित कर नई पंचायतों के गठन की संभावनाओं पर प्रशासनिक स्तर पर मंथन चल रहा है।

प्रारंभिक स्तर पर करीब छह से सात नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम संख्या परिसीमन पूरा होने के बाद ही साफ होगी।

आबादी बनेगी प्रमुख आधार

बीडीओ उदय कुमार के अनुसार परिसीमन के दौरान भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

लगभग सात से आठ हजार की आबादी को आधार मानकर नई पंचायतों के पुनर्गठन पर काम हो रहा है। पताही प्रखंड में फिलहाल 1.20 लाख के करीब पंजीकृत मतदाता हैं।

बदल सकती हैं सीमाएं

पुनर्गठन के बाद प्रखंड में पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर 21 से 22 तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रक्रिया में न केवल नई पंचायतों का गठन होगा, बल्कि पुरानी पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी। बड़ी पंचायतों के कुछ गांवों को काटकर नई पंचायतों में जोड़ा जाएगा।