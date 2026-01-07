Language
    नेपाल में नकली नोट छापने का अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय, रैकेट तोड़ने के लिए भारत से मदद मांग रही पुलिस

    By Vijay Giri Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:24 PM (IST)

    नेपाल पुलिस ने नकली नेपाली नोट छापने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भारत से मशीनें मंगाकर काठमांडू में बड़ी आपूर्ति की योजना थी। दो ...और पढ़ें

    भारतीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर गिरोह के रैकेट का उद्द्भेदन में जुटी नेपाल पुलिस। सौ: इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। Nepal Fake Currency Racket: नेपाल की राजधानी काठमांडू में नकली नेपाली मुद्रा छापने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नेपाल पुलिस अब भारतीय सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई में जुट गई है।

    दोनों देशों की सीमावर्ती पुलिस न केवल नकली नोटों के कारोबार से जुड़े अपराधियों, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोशों की भी पहचान कर रही है।नेपाल पुलिस ने तीन दिन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत से मशीन और सामग्री मंगाकर काठमांडू में बड़े पैमाने पर नकली नेपाली नोटों की सप्लाई की साजिश का पर्दाफाश किया था।

    इस मामले में रक्सौल से सटे नेपाल के बारा जिले के दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह अत्याधुनिक तकनीक के सहारे नकली नेपाली नोट तैयार कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की फिराक में था।

    भारत से लाई जा रही थी मशीनें

    काठमांडू जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड संख्या-2 कबलपुर निवासी 42 वर्षीय गौरीशंकर यादव और फेटा गांवपालिका वार्ड संख्या-3 निवासी 28 वर्षीय सबि कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है।

    श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के मोतिहारी जिले के पतौरा में रह रहा था। दोनों आरोपी भारतीय नंबर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल (बीआर-05 एएफ-2511) से नकली नोट छापने से जुड़ी मशीनें और सामग्री लेकर काठमांडू की ओर जा रहे थे।

    पहले छह आरोपी पकड़े गए थे

    यह गिरफ्तारी उस मामले की जांच के दौरान हुई, जिसमें गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड संख्या-8 उत्तरखेल चौक से नेपाली एक हजार रुपये के 93 नकली नोटों के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर गौरीशंकर यादव का नाम सामने आया था।

    पुलिस की सख्ती से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सबि कुमार श्रीवास्तव नकली नोट छापने का काम करता है और इसके लिए आवश्यक मशीनें व सामग्री भारत से नेपाल लाने की योजना बनाई गई थी।

    इसी सूचना पर बारा पुलिस के सहयोग से पुलिस वृत्त बौद्ध और काठमांडू जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर श्रीवास्तव को दबोच लिया। यह जानकारी काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता सह पुलिस अधीक्षक पवन कुमार भट्टराई ने दी।

    नकली नोट व उपकरण बरामद

    पुलिस ने आरोपियों के पास से भारतीय 500 रुपये के 317 नकली नोट, कलर प्रिंटर, कंप्यूटर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, 10 केबल तार, एम-ऑडियो लिखा बॉक्स, आठ टोनर, एक नकली पिस्तौल और ‘लालीगुरांस’ वॉटरमार्क अंकित ‘1000’ लिखे 180 कागज, साथ ही 75 सादा कागज (कुल 255 शीट) बरामद किए हैं। बरामद सामग्री से साफ है कि गिरोह बड़े पैमाने पर नकली नेपाली नोट छापने की तैयारी में था।

    सीमा क्षेत्र में बढ़ता खतरा

    खुले भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग के कारण नकली मुद्रा के कारोबार का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां व नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

    नेपाल पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि लेन-देन के दौरान नेपाली और भारतीय नोटों के सुरक्षा फीचर—वॉटरमार्क, सुरक्षा धागा और प्रिंट क्वालिटी—की बारीकी से जांच कर ही मुद्रा स्वीकार करें।