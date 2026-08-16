बिहार में तस्करों का अनोखा पैंतरा, पूर्वी चंपारण में शराब ढोते घोड़े के साथ युवक गिरफ्तार
Bihar Liquor Smuggling: शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर अब पुलिस से बचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने एक ऐसे ही तस्कर को घोड़े पर लदी 52.56 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
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संवाद सहयोगी, पहाड़पुर (पूर्वी चंपारण)। Bihar Liquor Smuggling: बिहार में पूर्ण शराबबंदी को चकमा देने के लिए शराब माफिया नित नए और हैरतअंगेज हथकंडे अपना रहे हैं।
पुलिस की कड़ी चौकसी, आधुनिक ड्रोन और गश्ती वाहनों की आवाज से बचने के लिए तस्करों ने अब मूक पशुओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार तड़के एक अनोखे मामले का भंडाफोड़ करते हुए शराब लदे घोड़े के साथ एक तस्कर को दबोच लिया।
घोड़े से तस्करी की सूचना
थानाध्यक्ष अजय कुमार के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति घोड़े पर विदेशी शराब लादकर तस्करी कर रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लउकाहां गांव के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध घुड़सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को सामने देखते ही तस्कर घोड़े को मौके पर छोड़कर पास के गहरे पानी में कूद गया।
पानी में छुपा था तस्कर
मौके पर पकड़े गए घोड़े की तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके ऊपर लदी विभिन्न ब्रांडों की लगभग 52.56 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस टीम ने भागने के रास्ते बंद कर दिए और पानी में छुपे तस्कर की तलाश में सुबह होने तक वहीं पहरा दिया।
सुबह की रोशनी में पानी की सतह पर जब तस्कर के सिर के बाल दिखाई दिए, तब जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पानी से बाहर खींचकर गिरफ्तार कर लिया।
पश्चिमी चंपारण का तस्कर
पकड़े गए आरोपी की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलुआ ब्रम टोला निवासी विक्रम यादव के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है।
इस सफल छापेमारी अभियान में एएसआई राजू कुमार गुप्ता समेत अन्य पुलिस बल के जवान सक्रिय रूप से शामिल रहे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और सप्लायरों का पता लगाने में जुटी है।
दियारा में पुराना खेल
बिहार के दियारा और सीमावर्ती इलाकों में शराब की तस्करी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 27-28 मई 2025 को भी बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र स्थित गंडक दियारा में पुलिस ने घोड़े पर लदी 49.95 लीटर विदेशी शराब पकड़ी थी।
उस समय तस्कर दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए थे, हालांकि पुलिस ने घोड़ा और शराब जब्त कर आरोपी की पहचान कर ली थी।
ड्रोन से बचने का तरीका
सड़कों पर सघन वाहन जांच और दियारा में ड्रोन निगरानी बढ़ने के बाद तस्कर बिना आवाज वाले कच्चे रास्तों को प्राथमिकता देने लगे हैं।
वाहनों के इंजन की आवाज दूर तक सुनाई देने के कारण तस्कर दियारा के कीचड़ और रेतीले रास्तों पर घोड़े को सबसे सुरक्षित जरिया मान रहे थे। पुलिस की इस ताजा कार्रवाई ने तस्करों के इस नए और अनोखे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है।