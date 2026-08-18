अब ग्रेजुएशन में मिलेगी जॉब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड, इंटर पास छात्रों के लिए शानदार विकल्प बना AEDP कोर्स

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण (पास) करने वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) स्नातक के सामान्य पाठ्यक्रम का एक बेहतर विकल्प है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

इस व्यवस्था को बिहार में लागू कर दिया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था के लिए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के तीन महाविद्यालयों का चयन किया गया है। इनमें मोतिहारी का लक्ष्मी नारायण दूबे महाविद्यालय भी शामिल है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है।

चार वर्षीय इस स्नातक डिग्री कार्यक्रम में 75 प्रतिशत अकादमिक शिक्षा एवं 25 प्रतिशत उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण शामिल होगा। मोतिहारी के एलएनडी कॉलेज में आगामी एक सितंबर से कक्षा संचालन शुरू किए जाने की संभावना है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है।

प्राचार्य प्रो. मृगेंद्र कुमार ने बताया कि एईडीपी से संबंधित तीन दिवसीय प्रशिक्षण पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में विगत 11 से 13 अगस्त तक आयोजित किया गया। इसमें एलएनडी कॉलेज के छह शिक्षकों ने भाग लिया था। इस कोर्स में कुल आठ सेमेस्टर होंगे।