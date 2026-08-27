Raksha Bandhan 2026 : केले के थंभ से बनी राखी ने जीता बहनों का दिल, 10 हजार से अधिक राखियां बाजार में

शशिभूषण कुमार, रक्सौल (पूर्वी चंपारण) । रक्षाबंधन के त्योहार में अब कुछ घंटे ही शेष हैं। बाजार में राखियों की दुकानें सज चुकी हैं, जहां विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं। इस बार केले के थंभ से निकाले गए फाइबर धागे से बनी प्राकृतिक डिजाइनर राखियों की मांग बढ़ी है। महिलाएं और युवतियां इन राखियों को पसंद कर रही हैं, और ये बाजार में तेजी से बिक रही हैं।

पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड के बैरियाडीह निवासी पवन कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में अमिता श्रीवास्तव, काजल कुमारी, निक्की पांडेय, अनिता कुमारी, सीमा श्रीवास्तव और अंजली कुमारी फाइबर धागे से रंग-बिरंगी राखियां तैयार कर रही हैं। पवन ने तैयार राखियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी स्वयं संभाल रखी है।

खुदरा बाजार में 20 रुपये तक बिक रही राखियां केले के फाइबर धागे से राखी बनाने में तीन से चार रुपये का खर्च आता है। पवन बाजार के दुकानदारों को 10 से 15 रुपये में राखियां उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि खुदरा दुकानदार इन्हें 15 से 20 रुपये में बेच रहे हैं।

पवन ने बताया कि महिलाओं को राखी बनाने के लिए रंग-बिरंगे धागे उपलब्ध कराए जाते हैं। महिलाएं एक दिन में 50 से 60 राखियां बना लेती हैं और उन्हें प्रति राखी पांच से सात रुपये मिलते हैं। अब तक बाजारों में 10 हजार से अधिक राखियां भेजी जा चुकी हैं।