पूर्वी चंपारण में खाली पड़े थे कार्यस्थल और ऐप पर बन रही थी 181 मजदूरों की हाजिरी, 3 पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, सिकरहना। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए शुरू की गई डिजिटल निगरानी व्यवस्था को ही फर्जीवाड़े का जरिया बना लिया गया। ढाका प्रखंड की करमावा पंचायत में एनएमएमएस क्लोन ऐप के माध्यम से वीबी- जी राम जी योजनाओं में मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करने का मामला सामने आया है।

हैरानी की बात यह है कि कार्यस्थल पर एक भी मजदूर मौजूद नहीं था, जबकि मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन 181 मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही थी। मामले में उप विकास आयुक्त के निर्देश पर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

औचक निरीक्षण में खाली मिले कार्यस्थल मामले का खुलासा 18 अक्टूबर को सिकरहना के अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार के औचक निरीक्षण में हुआ। उन्होंने करमावा पंचायत भवन परिसर में मिट्टी भराई और पेवर ब्लॉक निर्माण (योजना संख्या-20484790) तथा बहलोलपुर में नाला और पीसीसी निर्माण (योजना संख्या-आरसी/20870723) का निरीक्षण किया।

इस दौरान दोनों कार्यस्थलों पर एक भी मजदूर काम करता नहीं मिला। इसके बाद योजनाओं के तकनीकी रिकॉर्ड की जांच की गई तो फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आया। 181 मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही पहली योजना में 11 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन 133 मजदूरों की, जबकि दूसरी योजना में 15 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन 48 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इस तरह ऐप पर रोजाना कुल 181 मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही थी। जांच में फर्जी तरीके से फोटो अपलोड कर उपस्थिति दर्ज करने की अनियमितता सामने आई।

क्लोन ऐप से घर बैठे हाजिरी बनाने का आरोप जांच में यह भी सामने आया कि करमावा पंचायत में मेट के रूप में रूपमाला देवी निबंधित हैं, लेकिन उनके निबंधित मोबाइल नंबर का संचालन कथित तौर पर उनके पति लालबाबू पासवान कर रहे थे। जांच में एनएमएमएस ऐप के क्लोन संस्करण के इस्तेमाल से फर्जी उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात सामने आई।