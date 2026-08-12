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    दरभंगा में शादी में डांस के बाद युवक की हत्या, सुबह समारोह स्थल से 200 गज दूर मिला शव

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:19 PM (IST)

    दरभंगा के घनश्यामपुर में एक शादी समारोह से लौटे युवक मोहम्मद दिलशाद अली की चाकू घोंपकर और पीटकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग की आशंका के साथ पुलिस माम ...और पढ़ें

    दरभंगा में युवक की फाइल।

    दरभंगा में युवक की फाइल।

    HighLights

    1. घनश्यामपुर के देवरी गांव में युवक की हत्या।

    2. शादी समारोह से लौटने के दौरान वारदात।

    3. प्रेम प्रसंग की आशंका, पुलिस जांच जारी।

    संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर (दरभंगा)। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मंगलवार की रात एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की चाकू घोंप एवं पीटकर हत्या कर दी गई।

    बुधवार की सुबह समारोह स्थल से करीब दो सौ गज की दूरी पर जैनुद्दीन अली के पुत्र मोहम्मद दिलशाद अली (22) का शव बरामद हुआ। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है।

    हालांकि इस संबंध में मृत युवक के स्वजन या ग्रामीण कुछ बोल नहीं रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। युवक गांव में ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था। उसके शरीर पर कई जगह चाकू घोंपे जाने के साथ गंभीर चोट के निशान मिले हैं।

    जानकारी के अनुसार, देवरी गांव में मो. आरिफ की पुत्री की शादी मंगलवार को थी। इसमें शामिल होने के लिए मोहल्ले का ही दिलशाद अली भी आया था। आरिफ की झोपड़ी के पास ही अन्य युवकों के साथ डांस किया।

    इसके बाद घर की ओर चला गया। रास्ते में कुछ लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मुंह, गला, गर्दन, पेट आदि पर चाकू से घोंप दिया। पास में लगे चापाकल के हैंडल से भी पिटाई की गई। उसके सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं।

    घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी, घनश्यामपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार, जमालपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।

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    घटनास्थल से पुलिस ने चापाकल के हैंडल को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, युवक के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं। आशंका है कि हमलावरों ने चापाकल के हैंडिल से युवक के सिर पर हमला किया होगा।

    घटना की सूचना के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर कई साक्ष्य जुटाए और उन्हें अपने साथ ले गई। पुलिस मामले में हत्या के कारण और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।