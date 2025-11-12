दरभंगा जिले में कौन आगे-कौन पीछे, हर पल की मिलेगी जानकारी, चल रही तैयारी

Language
    दरभंगा जिले में आगामी चुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग परिणामों को तेजी से प्रसारित करने के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है ताकि मतदाताओं को हर पल की जानकारी मिल सके।

    मतगणना केंद्र का निरीक्षण करते डीएम व एसएसपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना की जानकारी मिलेगी इसके लिए चल रही तैयारी। हर राउंड के साथ सियासी मुकाबले में कौन उम्मीदवार आगे और किसकी बढ़त, इसपर रहेगी नजर।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से बुधवार को कृषि उत्पाद केंद्र बाजार समिति,शिवधारा स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। मतगणना के दिन विधि-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है।

    मतगणना केंद्र पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां से हर एक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे मतगणना परिसर को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है, ताकि पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना दिवस पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे और किसी प्रकार की लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के 10 विधानसभा में 14 नवंबर को शिवधारा स्थित बाजार समिति में मतगणना किया जाएगा।

    इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना कार्य को लेकर 400 माइक्रो आबजर्वर, 400 मतगणना पर्यवेक्षक और 400 मतगणना सहायक को लगाया गया है । इसके अलावा 256 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगाए गए हैं।

    दस कर्मी की रहेगी तैनाती 

    मीडिया कोषांग की और से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की चुनाव परिणाम की जानकारी को लेकर दस कर्मी की तैनाती किए जाने की बात कही जा रही है। छह नवंबर को हुए मतदान के बाद मतपेटी को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवधारा स्थित बाजार समिति में बनाए गए वज्र गृह में रखा गया है।

    निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी और सभी राजनीतिक दलों के लोगों के समक्ष वज्रगृह को सील किया गया।

    वहीं जिला प्रशासन ने 10 विधानसभा के मतपेटी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था की है। बताया है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यहां वज्र गृह को सशस्त्र बलों को तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में तैनात किया गया है। जिसमें अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को दिया गया है।

    24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। आंतरिक घेरे के बाहर अभ्यर्थियों और प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। प्रतिदिन निर्वाची पदाधिकारी की ओर से दो बार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक बार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया जा रहा है।

    सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को वज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी डिस्प्ले भी अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

    वहां बड़ा एलईडी टीवी भी लगाया गया है और रिकार्डिंग दिख रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेबल लगाए गए हैं।

    14 टेबल पर इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती होगी

    प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 17-17 टेबल लगाए जाएंगें। प्रत्येक विधानसभा के 14 टेबल पर इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती होगी। वहीं तीन टेबल पर बैलेट पेपर से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी।

    ईवीएम से प्राप्त मतों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना कर्मी, एक सहायक कर्मी और एक माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। वहीं बैलेट पेपर टेबल पर एक गणना कर्मी, दो सहायक गणना कर्मी और एक माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती होगी।

    प्रत्येक विधानसभा की शुरूआत पोस्टल बैलेट की गिनती से की जाएगी। इसके बाद इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक राउंड की गणना पूरी होने पर परिणाम तुरंत संबंधित निर्वाची पदाधिकारी व प्रेक्षक को सौंपा जाएगा। विधानसभावार प्रत्येक राउंड की मतगणना के परिणाम की घोषणा सार्वजनिक की जाएगी।

    मतगणना केंद्र परिसर और बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 राउंड में गिनती होगी। बता दें कि पहले चरण में दरभंगा विधानसभा चुनाव को लेकर 3329 मतदान केंद्र पर हुए मतदान में 63.66 प्रतिशत मतदान हुआ।

    सबसे अधिक बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 70.32 प्रतिशत और सबसे कम दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र में 60.01 प्रतिशत मतदान हुआ। जिले में कुल मतदाता 28 लाख 90 हजार 605 हैं।इसमें पुरुष मतदाता 15 लाख 23 हजार 142, महिला मतदाता 13 लाख 67 हजार 420 और मंगलामुखी मतदाता की संख्या 43 हैं। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक जन सम्पर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।