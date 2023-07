मधुबनी में 11 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश, गांव से शहर तक जलमग्न; DMCH में पानी घुसने से मरीज-डॉक्टर परेशान

मधुबनी में मूसलाधारबारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। मंगलवार रात से लगातार बारिश हो रही है। जिससे सड़क और मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति हो गई है। झंझारपुर रेलवे स्टेशन बाजार में पानी भर गया है। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के केंद्रीय ओपीडी में बारिश का पानी घुस गया। 21 में से 8 प्रखंड क्षेत्रों में 100 एमएम से अधिक बारिश अब तक हुई है।

Bihar: मधुबनी में 11 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश

मधुबनी, जागरण संंवादादाता। मधुबनी में बुधवार रात करीब एक बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आलम यह है कि शहर की सड़कें, सदर अस्पताल और मुहल्ले जलमग्न हो गए हैं। जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। मधुबनी शहर के गदयानी, तिहुत कॉलोनी, विनोदानंद झह कॉलोनी, सदर अस्पताल परिसर, प्रगति नगर समेत कई मुहल्लों में पानी भर गया है। गदयानी में नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। झंझारपुर रेलवे स्टेशन बाजार में पानी भर गया है। बेनीपट्टी बाजार, खुटौना, मधेपुर, बिस्फी, हरलाखी समेत कई प्रखंड क्षेत्र के मुख्य बाजार की सड़की पानी से भर गई हैं। वहीं, झंझारपुर में कमला बालन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। खेतों में भी पानी घुस गया है। खुटौना प्रखंड के सभी जगहों पर रात से ही बारिश हो रही है। झंझारपुर में भी एक बजे रात से भारी बारिश ने जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। बिस्फी में भी अहले सुबह से मेघ गरज रहे हैं। इधर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के केंद्रीय ओपीडी में बारिश का पानी घुस गया। जलजमाव होने से मरीज सहित चिकित्सक और कर्मी परेशान हैं। लखनौर में सबसे अधिक 225 एमएम बारिश जिले में पिछले 10 घंटों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। 21 में से 8 प्रखंड क्षेत्रों में 100 एमएम से अधिक बारिश अब तक हुई है। इसमें सबसे अधिक 225 एमएम बारिश लखनौर प्रखंड क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा, फुलपरास में 148 एमएम, मधेपुर में 178, लौकही में 135, खुटौना में 112, घोंघरडीहा में 182, बाबूबरही में 132 और अंधराठाढ़ी में 132 एमएम बारिश हुई है। (डीएमसीएच के ओपीडी में पानी घुसा) पूरे जिले में 1852 एमएम बारिश पूरे जिले में अब तक 5 जुलाई को 1852 एमएम (सभी प्रखंड को मिलाकर) बारिश हुई है। औसत हर प्रखंड में 88 एमएम बारिश हुई है।

Edited By: Roma Ragini