दरभंगा में जुलूस निकालने और कीर्तन करने वालों के बीच बवाल, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल

Bihar News बरिऔल गांव में सोमवार की देर रात दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस बीच आधा दर्जन पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल सोमवार की रात सड़क किनारे एक धार्मिक स्थल में भजन कीर्तन चल रहा था तो दूसरी तरफ मुहर्रम की मिट्टी रस्म को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों में बवाल हो गया।

दरभंगा में जुलूस निकालने और कीर्तन करने वालों के बीच बवाल, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों घायल

Your browser does not support the audio element.