दरभंगा-मुजफ्फरपुर हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर से लूटे 30 हजार, पुलिस ने जब्त की गाड़ी

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा(दरभंगा)। दरभंगा-मुजफ्फरपुर एनएच 27 पथ पर सिमरी पेट्रोल पंप से आगे ट्रक चालक से 30 हजार रुपये लूट कर भाग रहे स्कॉर्पियो का पीछा कर पुलिस ने मुजफ्फरपुर से बरामद कर लिया है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना शनिवार को रात 10 हाईवे की है। ट्रक चालक पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के लाखन टोला निवासी राज कुमार राय के पुत्र लक्ष्मण यादव (35) ने बताया कि शनिवार की रात जयनगर से बालू अनलोडिंग कर पटना लौट रहे थे।

जमीन पर फेंक कर मुजफ्फरपुर की ओर भाग गया इस बीच फोरलेन पर 10 बजे रात में सिमरी के यदुवंशी लाइन होटल के पास काले रंग की स्कार्पियो बीआर01जीडी 4443 ने पीछे से ओवरटेक किया। चालक को ट्रक से उतार कर लप्पड़ थप्पड़ की। स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर जेब में रखे तीस हजार रुपये छीन लिया। चालक को मुख्य पथ पर उतारने के बाद उसके मोबाइल को जमीन पर फेंक कर मुजफ्फरपुर की ओर भाग गया।

ट्रक के केबिन में बैठे उप चालक लाला कुमार ने अपने मोबाइल से घटना में शामिल स्कॉर्पियो का नंबर के साथ फोटो कैद कर लिया। चालक की सूचना पर सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने पुलिस बल के साथ चिह्नित काले रंग के स्कार्पियो का पीछा किया।

करणी सेना, पुलिस सहित कई साइन बोर्ड को जब्त किया पुलिस को आता देख स्कॉर्पियो पर सवार पांच बदमाश घने कुहासे में गाड़ी से उतर कर भाग निकले। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे कर लिया। संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।