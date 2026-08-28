मिथिला विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा का इंतजार खत्म, दो सितंबर से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे छात्र

जागरण संवाददाता, दरभंगा । स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब छात्रों की परीक्षा की बारी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सीबीसीएस स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2024-28 के मेजर और माइनर विषयों की प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा की तिथि जारी कर दी है।

परीक्षा दो से सात सितंबर तक आयोजित होगी। अधिकांश छात्रों की परीक्षा उनके अपने महाविद्यालय यानी गृह केंद्र पर ही होगी। वहीं, 20 से कम परीक्षार्थी वाले विषयों के छात्रों के लिए जिला मुख्यालय में अलग परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

दो से सात सितंबर तक होगी परीक्षा परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रायोगिक और मौखिकी परीक्षा दो से सात सितंबर तक होगी। छात्रों को परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने-अपने महाविद्यालय से प्राप्त करनी होगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना से इनकार किया है।

कम परीक्षार्थी तो जिला मुख्यालय में केंद्र जिन महाविद्यालयों में किसी प्रायोगिक विषय के परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम है, वहां के छात्रों के लिए जिला मुख्यालय स्थित चयनित महाविद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इससे कम संख्या वाले विषयों की परीक्षा निर्धारित केंद्र पर एक साथ कराई जा सकेगी।