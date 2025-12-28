Language
    Darbhanga Weather Update : पहाड़ों की रानी को मिथिला की चुनौती, अब दरभंगा में भी 'शिमला' वाली सिहरन

    By Abul Kaish Naiyar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    दरभंगा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो शिमला की बर्फीली वादियों को टक्कर दे रही है। पछुआ हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जिससे लोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    दरभंगा में कड़ाके की ठंड के बीच गर्म कपड़ों की खरीदारी करते लोग। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। शिमला की बर्फीली पहाड़ियों और मिथिलांचल के हृदय दरभंगा के बीच भले ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन इस वक्त दोनों को 'कुदरत के सितम' ने एक ही धागे में पिरो दिया है।

    एक तरफ पहाड़ों की रानी शिमला है, जहा गिरती बर्फ ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है, तो दूसरी तरफ बिहार का दरभंगा है, जहां पछुआ हवाओं की कनकनी और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलाव के सहारे इस 'कोल्ड डे' से जंग

    ताज्जुब की बात यह है कि आज दरभंगा की सर्दी शिमला को सीधी टक्कर दे रही है। जहां शिमला में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दरभंगा के लोग अलाव के सहारे इस 'कोल्ड डे' से जंग लड़ रहे हैं। उत्तर भारत की ये दो अलग-अलग भौगोलिक स्थितियां आज कड़ाके की ठंड के एक ही धरातल पर खड़ी हैं एक जगह आसमान से गिरती बर्फ का रोमांच है, तो दूसरी जगह धरती पर पसरे घने कोहरे का सन्नाटा।

    कामकाजी लोगों के लिए बढ़ी परेशानी

    रविवार को दरभंगा में ठंड इतना की लोग बाहर निकले से कतरारे हैं। इससे पहले शनिवार को सर्दी का सितम इतना बढ़ा कि लोगों के दांत कंपकंपाने लगे। जो घर में थे उन्हें तो पछुआ की सर्द हवाओं से राहत थी, लेकिन कामकाजी लोगों के लिए शाम कंपकपाने वाला था। दोपहर में तो अधिकतम तापमान बीते शुक्रवार की भांति 21 तक अवश्य उठा लेकिन शाम होते ही न्यूनतम तापमान भी 10 से नीचे खिसका कर सात-आठ डिग्री सेल्सियस को छूने के लिए बेताब था।

    फुटपाथ पर बिकने वाले जैकेट महंगे

    विगत 10 दिनों की ठंड से तंग लोगों के लिए गर्म कपड़े भी कम पड़ने लगे तो बाजार की ओर बढ़े, लेकिन महंगे शोरूम की अपेक्षा उन्हें फुटपाथ पर लगे सेल के स्वेटर, जैकेट , ब्लेजर , टोपी, मफलर , हीटर और ब्लोअर सस्ते लगे।

    मिर्जापुर में अपने बच्चे के लिए जैकेट खरीदने आई रुक्मणि देवी ने कहा कि दो सौ से छह सौ रुपये में फुटपाथ पर बिकने वाला जैकेट किसी शोरूम हजार से कम नहीं बता रहा है। जो मफलर बाजार में डेढ़ सौ में बिक रहा है, वहीं मफलर फुटपाथ की दुकानों में 50 रुपये में मिल रहा है।

    बच्चे का स्वेटर प्रतिदिन पहनने से गंदा हो गया था। उसे साफ कर के सूखने रख दिया। वह सूख ही नहीं रहा है। कुछ लोग मिर्जापुर चौक पर ही शोरूम के बाहर फुटपाथ की एक दुकान पर ब्लोअर खरीद रहे थे।

    कहने लगे कि शोरूम में यही बलोअर दो हजार में बिक रहा है , लेकिन बाहर हजार से 13 सौ का कह रहा है। विश्वविद्यालय थाना से आगे कटहलबाड़ी भंडार चौक तक तो जाड़े के कपड़ों की फुटपाथी दुकानों पर उमड़ी भीड़ मेले का दृश्य उत्पन्न कर रही थी।