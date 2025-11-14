Bihar Vidhan sabha Chunav Result : दरभंगा में आंकड़ों पर मंथन, चुनाव में कौन आगे, कौन पीछे?

संवाद सहयोगी, दरभंगा। शिवधारा बाजार समिति में जिला के सभी 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना प्रशासनिक निगरानी में शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। परिणामों की घोषणा के बाद मुख्य रूप से एनडीए के विजयी प्रत्याशी कार्यकर्ता व समर्थक के बीच जश्न का माहौल बन गया।

हार जीत का आंकडा आने के बाद छह नवंबर को मतदान केंद्र पर ईवीएम में पोल्ड वोट का बूथ व पंचायत वार आकलन प्रारंभ हो गया। खुशी और गम के बीच वोटों के गुणा भाग करने के साथ आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म रहा।

सुबह सात बजे स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा में पोल्ड ईवीएम जैसे मतगणना टेबल पर रखा गया सभी उम्मीदवार व मतगणना एजेंट की धड़कनें तेज हो गई। बाजार समिति के बाहर समर्थकों की भीड़ के साथ राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा।

मतगणना प्रारंभ होने के साथ चौक-चौराहों, बाजारों, चाय और पान की दुकानों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा की चर्चाएं होती रही। शुक्रवार की सुबह से मुख्य बाजार, बस पड़ाव,हवाई अड्डा थाना चौक से लेकर गांव गांव तक आमलोगों के बीच हार जीत का अनुमान के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार को प्रचंड बहुमत देख विपक्ष महागठबंधन धराशायी हो गया।

पुनः दसवीं बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। बनौली में चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग प्रदीप कुमार रौदी,चंदेश्वर महतो,जदयू पंचायत अध्यक्ष नुनू भगत का कहना था कि मोदी नीतीश की जोड़ी हीट भगेल हो। बिहार एवं मिथिलांचल में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है।

माधोपुर के भाजपा नेता मनीष मेहता,सुबोध कुमार,विक्रम कुशवाहा,मनोज साह,पंकज साह,डा.अजय मेहता ने कहा कि जनता ने ईवीएम में फैसला बंद कर सुरक्षित व लोकतंत्र के लिए मतदान किया है। बस इंतजार था कि विजय कौन प्रत्याशी होता है। युवा वोटर टेंगुआ निवासी रौशन कुमार, सुमन सिंह का दावा था कि पहली बार वोट विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर किया है। दूसरी ओर पान की दुकान पर सिमरी के पंचायत समिति सदस्य नरेश मंडल,शंकर राउत, जयशंकर सिंह, रामलला ठाकुर, जटाशंकर सिंह, नीतीश पाठक, आशीष कुमार गोलू, चितरंजन, संजय ठाकुर, जगदीश सहनी,पैक्स अध्यक्ष मनोज सिंह,एनडीए की जीत के बाद वोटों का बूथवार प्रतिशत और मतदाता समीकरण के आधार पर अपनी-अपनी गणित बिठा रहे थे।

कुछ का कहना था कि इस बार सरकार के विकासात्मक घोषणा को देखने से लग रहा था, पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में वापस लौटेगी। शुक्रवार को सुबह की गुलाबी ठंड के बीच मतगणना केंद्र के अंदर से बाहर आने वाले परिणाम को सुनने को समर्थक व कार्यकर्ता बेताब दिख रहे थे।