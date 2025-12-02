Bihar Crime : फायरिंग, दहशत और लूट के बाद अब दरभंगा सीएसपी कांड का पर्दाफाश, छह बदमाश गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। भरहुल्ली पंचायत के कोरा निवासी सीएसपी संचालक भोला यादव पर पिस्तौल से फायरिंग कर 24 नवंबर को हुए 3.50 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने एक लाख पांच हजार रुपये, मोबाइल, बैग, कागजात एवं घटना में प्रयुक्त पल्सर 250 बाइक सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सीएसपी संचालक है। टेक्निकल एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिमरी थाना के कमरौली निवासी दिनेश पासवान के पुत्र सुमन सौरभ उर्फ सुमन पासवान (26) को 40 हजार रुपये व मोबाइल, गणेश साह के पुत्र धर्मवीर साह (25) को 49 हजार व मोबाइल, अरुण कमती के पुत्र पिंकू कमती को 14 हजार व बैग, मोहम्मद अली के पुत्र सलमान (23), सदर थाने के बुच्चामन के हरिदयाल यादव के पुत्र आकाश कुमार (24) को लूट में प्रयुक्त पल्सर बाइक एवं सिंहवाड़ा थाना के लालपुर के सुमन मिश्र के पुत्र अभिषेक मिश्र (23) को छह हजार रुपये के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है।

एसडीपीओ सदर एसके सुमन एवं थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने सिंहवाड़ा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। वारदात में संलिप्त विश्वविद्यालय थाने के नवटोलिया दिल्ली मोड़ निवासी अशोक यादव का पुत्र ललित यादव, छठी पोखर के रामकुमार दास का पुत्र रौशन दास व सिमरी थाना के अरैला निवासी मोहम्मद नूर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इनके पास घटना के दौरान फायरिंग में प्रयुक्त पिस्तौल है।

भोला के सीएसपी पर अधिक ग्राहक आने की वजह से रची साजिश बताया कि धर्मवीर कुमार साह एवं भोला यादव दोनों अलग-अलग सेंट्रल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करते हैं। भोला यादव के सीएसपी में अधिक ग्राहक तथा धर्मवीर कुमार साह के सीएसपी में कम ग्राहक आते हैं।

धर्मवीर ने भोला यादव के सीएसपी को बंद कराने की साजिश रची। लूट की घटना को अंजाम देने के लिए धर्मवीर, सुमन सौरभ, पिंकू कमती, ललित, रौशन दास उर्फ बेंगा, सलमान, मो. नूर कुल-07 अपराधकर्मी कमरौली बस्तवाड़ा के बीच महावीर मंदिर पर इकट्ठा हुए। साजिश रचकर धर्मवीर अपने सीएसपी केंद्र के काम से सिंहवाड़ा चला आया।

पिंकू कमती, ललित यादव एवं रौशन दास उर्फ बेंगा 220 पल्सर बाइक से कटासा महिसारी चौर स्थित घटनास्थल पर जुटे हुए। बदमाश सुमन सौरभ, सलमान व मो. नूर पल्सर बाइक से सिंहवाड़ा में अभिषेक मिश्रा की दुकान पर आकर लूटपाट के बाद मिलने वाले शेयर का इंतजार करने लगे।

सीएसपी संचालक भोला राय जब सिंहवाड़ा सेंट्रल बैंक आया तो धर्मवीर ने अपने साथी बदमाश को सूचना देकर अलर्ट कर दिया। बैंक पर सुमन सौरभ, सलमान एवं नूर रेकी करने लगे। जब भोला बैंक से पैसा लेकर निकले तो सुमन सौरभ ने अपने साथियों को इसकी सूचना दी।