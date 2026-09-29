दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार फिर मैदान में, संकल्प पत्र में विकास के कई वादे

जागरण संवाददाता, दरभंगा। स्नातक मतदाताओं के मुद्दों को सदन में उठाने के साथ अब विकास का रोडमैप लेकर सर्वेश कुमार फिर चुनावी मैदान में हैं।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सर्वेश कुमार ने शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यटन और सुशासन को केंद्र में रखते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया है।

भाजपा ने 2026 के विधान परिषद चुनाव के लिए दरभंगा स्नातक सीट से मौजूदा निर्दलीय विधान पार्षद सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है।

167 दिन सदन में दर्ज कराई उपस्थिति

वर्ष 2020 से 2026 तक विधान परिषद सदस्य रहे सर्वेश कुमार के अनुसार, 17 सत्रों के 170 निर्धारित कार्य दिवसों में उन्होंने 167 दिन सदन में उपस्थिति दर्ज कराई। प्रभावी 153 कार्य दिवसों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही।

इस दौरान उन्होंने 294 विधायी गतिविधियों में हिस्सा लिया। इनमें 178 तारांकित एवं अल्पसूचित प्रश्न, 19 संकल्प, 34 निवेदन सूचनाएं, 19 शून्यकाल सूचनाएं, 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएं और 24 महत्वपूर्ण बहस शामिल हैं। वे लोक लेखा समिति, शिक्षा समिति, आश्वासन समिति और आंतरिक वित्त समिति के सदस्य भी रहे।