दरभंगा स्नातक चुनाव: पहले चरण में सर्वेश कुमार आगे, अनिल झा दूसरे स्थान पर

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में पहले चरण के नतीजों ने मुकाबले की तस्वीर कुछ हद तक साफ कर दी है। राजग समर्थित सर्वेश कुमार ने शुरुआती गिनती में बढ़त बना ली है।

राजद समर्थित अनिल कुमार झा दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जन सुराज के मोहम्मद इम्तियाज तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। हालांकि अंतिम नतीजे के लिए मतगणना के अगले चरणों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

6998 मतपत्रों में 551 अमान्य

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रथम चरण के मतों की गिनती पूरी हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुल 6998 मतपत्रों में से 551 को अमान्य घोषित किया गया। इस तरह 6447 मतपत्रों की गिनती की गई।

सर्वेश कुमार को मिले सबसे अधिक वोट पहले चरण की गिनती में राजग समर्थित सर्वेश कुमार को 1884 मत मिले हैं। वहीं राजद के अनिल कुमार झा को 1667 मत प्राप्त हुए। जन सुराज के मोहम्मद इम्तियाज 935 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।