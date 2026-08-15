दरभंगा के हरनगर से पुरानी राह पर दौड़ेगी ट्रेन! हसनपुर रेल परियोजना को लेकर उठी मांग

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। सकरी-हसनपुर रेल परियोजना के निर्माण को लेकर एक बार फिर पुराने रूट की मांग जोर पकड़ने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद शंकर कुमार झा ने हरनगर स्टेशन से पुराने रेल मार्ग पर ही परियोजना को पूरा कराने की मांग उठाई है।

उनका कहना है कि पुराने रूट पर पहले से हुए काम का लाभ उठाकर परियोजना को कम समय और कम खर्च में पूरा किया जा सकता है। इस मांग को लेकर उन्होंने शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

नए रूट से बढ़ेगा खर्च शंकर कुमार झा ने सांसद को बताया कि सकरी-हसनपुर रेल परियोजना में हरनगर स्टेशन के बाद पुराने रूट को छोड़कर नए मार्ग पर रेल लाइन निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नए रूट पर काम शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना होगा। इसके अलावा मिट्टीकरण और पुल निर्माण का भी नया काम करना पड़ेगा। इससे परियोजना की लागत बढ़ने के साथ निर्माण में भी अधिक समय लग सकता है।

पुराने रूट पर काफी काम पूरा ज्ञापन में कहा गया है कि पुराने रूट पर करीब 90 प्रतिशत मिट्टीकरण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अधिकांश पुलों का निर्माण भी कराया जा चुका है। ऐसे में तैयार आधारभूत संरचना का उपयोग कर परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे सरकारी राशि की बचत होने के साथ निर्माण कार्य भी अपेक्षाकृत तेजी से पूरा होने की उम्मीद है।

कुशेश्वरस्थान को मिलेगा सीधा रेल संपर्क पुराने रूट से रेल लाइन बनने का सबसे बड़ा लाभ कुशेश्वरस्थान क्षेत्र को मिलने की बात कही गई है। इस मार्ग से परियोजना पूरी होने पर कुशेश्वरस्थान सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।