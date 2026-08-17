दरभंगा, गया, भागलपुर और मुंगेर की छतें बनाएंगी बिजली, अब तेजी से बढ़ेगा रूफटाप सोलर
केंद्र की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत दरभंगा, गया, भागलपुर और मुंगेर को 'सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम' में शामिल किया गया है। इससे इन शहरों में रूफटाप सोलर को बढ़ावा मिलेगा।
HighLights
दरभंगा, गया, भागलपुर, मुंगेर 'सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम' में शामिल।
बिहार में कुल सात शहरों में अब रूफटाप सोलर कार्यक्रम।
नागरिकों को मिलेगी तकनीकी सहायता और बिजली बिल में कमी।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत संचालित ‘सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ (सीएपी) में अब दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर और गया को भी शामिल कर लिया गया है।
दरभंगा में रूफटाप सोलर का विस्तार स्वच्छ ऊर्जा, कम बिजली बिल और आत्मनिर्भर शहर की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने एक विज्ञप्ति में दी है।
उन्होंने कहा कि दरभंगा को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए उन्होंने राज्य के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल से विशेष रूप से आग्रह किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने छह जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र भेजकर दरभंगा, भागलपुर और मुंगेर को कार्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की थी।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्य के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल को भेजे पत्र में बताया कि दरभंगा, गया, मुंगेर और भागलपुर को ‘सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ में शामिल कर लिया गया है। बिहार में पहले से पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा में यह कार्यक्रम संचालित था।
अब गया, मुंगेर, भागलपुर और दरभंगा के जुड़ने से बिहार के कुल सात प्रमुख शहरों में सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लागू हो जाएगा। ‘सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ का उद्देश्य शहरों में रूफटाप सोलर को तेजी से बढ़ावा देना है।
शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित यह कार्यक्रम नागरिकों, स्थानीय निकायों और बिजली वितरण कंपनियों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएगा।
दरभंगा को मिलने वाले प्रमुख लाभ
नगर निगम को सोलर परियोजनाओं के डिजाइन, ग्रिड कनेक्शन और क्रियान्वयन में विशेषज्ञ सहयोग मिलेगा। बिजली विभाग के कर्मियों, सोलर वेंडरों और इंजीनियरों को आधुनिक सौर तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
रूफटाप सोलर लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर नीतिगत एवं तकनीकी मार्गदर्शन मिलेगा। नागरिकों को रूफटाप सोलर के आर्थिक लाभ और बिजली बिल में कमी के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान, कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सरकारी, व्यावसायिक और निजी भवनों की छतों का उपयोग कर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। विधायक संजय सरावगी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।