राज दरभंगा के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू होगी युवा पीढ़ी, रामबाग पैलेस में बनेगी फोटो गैलरी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Rambagh Palace Darbhanga: मिथिलांचल और तिरहुत के समग्र विकास में ऐतिहासिक योगदान देने वाले राज दरभंगा के गौरवशाली इतिहास को संजोने के लिए एक बड़ी पहल की गई है।

राज परिवार के जनकल्याणकारी कार्यों और स्वर्णिम अतीत से युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए रामबाग पैलेस के सिंहद्वार में एक भव्य फोटो गैलरी बनाई जाएगी।

कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट की ओर से माधवेश्वर परिसर में आयोजित धार्मिक समारोह के दौरान ट्रस्टी कुमार कपिलेश्वर सिंह ने यह घोषणा की।

फोटो गैलरी का निर्माण

रामबाग पैलेस के सिंहद्वार पर बनने वाली इस फोटो गैलरी में राज दरभंगा के शिक्षा, कला, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही परिसर स्थित ऐतिहासिक माधवेश्वर शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।

इस अवसर पर माधवेश्वर परिसर में श्री श्री 108 मां रुद्रेश्वरी काली मंदिर एवं श्री श्री 108 कामेश्वरी श्यामा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न होने पर विशेष पूजा, आरती और हवन का आयोजन हुआ। शिक्षा में बड़ा योगदान खंडवाला राजवंश के महाराजा छत्र सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा रुद्र सिंह की समाधि स्थल पर मां रुद्रेश्वरी काली विराजमान हैं। दरभंगा राज के 18वें अधिपति महाराजा रुद्र सिंह ने मिथिला में आधुनिक शिक्षा की मजबूत नींव रखी थी।

वर्ष 1835 में मुजफ्फरपुर में पहले एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना के लिए पांच हजार रुपये व जमीन दान दी थी। वहीं कामेश्वरी श्यामा काली मंदिर का निर्माण महाराजाधिराज डॉ. सर कामेश्वर सिंह की समाधि पर वर्ष 1965 में महारानी राजलक्ष्मी ने कराया था।