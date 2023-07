Darbhanga: SDO का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी वाला पत्र को पढ़कर PDS विक्रेता को लगा सदमा, मौके पर हुई मौत

एसडीओ के स्पष्टीकरण पूछे जाने पर सिंहवाड़ा के भरहुल्ली पंचायत के पीडीएस विक्रेता सीता शरण पांडेय को सदमा लग गया जिससे वे बेहोश होकर गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि विक्रेता अपनी दुकान चला रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी प्रभा देवी एसडीओ कार्यालय से निर्गत एक पत्र लेकर पहुंची। पत्र पढ़ने के साथ विक्रेता बेहोश होकर गिर गए।

लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी वाले SDO के पत्र को पढ़कर पीडीएस विक्रेता को लगा सदमा, मौके

HighLights स्पष्टीकरण पूछे जाने से पीडीएस विक्रेता को लगा सदमा, मौत।

संवाद सहयोगी, दरभंगा: एसडीओ कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर सिंहवाड़ा के भरहुल्ली पंचायत के पीडीएस विक्रेता सीता शरण पांडेय को सदमा लग गया। वे बेहोश होकर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे उपभोक्ता के बीच अफरा-तफरी की स्थिति हो गई। सूचना पर लोगों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि विक्रेता अपनी दुकान चला रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी प्रभा देवी एसडीओ कार्यालय से निर्गत एक पत्र लेकर पहुंची। पत्र पढ़ने के साथ विक्रेता बेहोश होकर गिर गए। जब तक पत्नी एवं अन्य लोग उठाने की कोशिश करते उससे पहले ही मौत हो गई। क्या बोली मृतक की पत्नी पत्नी ने बताया कि साप्ताहिक जांच दौरान, दुकान पर उपभोक्ताओं की भीड़ अधिक थी। इस कारण पंजी का संधारण ठीक से नहीं हो पाया। पंजी से अधिक गेहूं और चावल का स्टाक पाया गया। इसे लेकर एसडीओ कार्यालय से लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया था। विक्रेता को कोई संतान नहीं है। कम पढ़े-लिखे होने के कारण पत्नी दुकान चलाने में सहयोग करती थी। इसे देखते हुए पूर्व मुखिया रामनाथ सहनी ने जिला प्रशासन से विधवा पत्नी को लाइसेंस देने की मांग की है। विक्रेता पर थे कई आरोप विक्रेता को भेजे गए पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूचना पट्ट संधारित नहीं होने की बात कही गई है। आनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित खाद्यान्न से गेहूं एवं चावल अधिक मिलने की बात कही गई है। पोर्टल अनुसार, स्टाक में चावल 124 बोरी और गेहूं 19 बोरी होनी चाहिए, जबकि निरीक्षण दौरान चावल 59 बोरी कम एवं गेहूं आठ बोरी अधिक पाया गया।

