दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट और अकासा की एक-एक फ्लाइट रही रद
दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट और अकासा की एक-एक फ्लाइट रद कर दी गई। विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले ही सूचना दे दी थी। स्पाइसजेट की दूसरी फ्ला ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट और अकासा की एक-एक फ्लाइट रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। वहीं दिल्ली से आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट विलंब पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी हुई।
जबकि कोलकाता से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट शेड्यूल में नहीं रही। दरभंगा एयरपोर्ट से मंगलवार को आठ विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 19 मिनट विलंब से 1:39 में पहुंची।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 54 मिनट विलंब से 2:59 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 3:10 से 58 मिनट विलंब से 4:08 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 27 मिनट पहले पहुंच गई।
वहीं सोमवार को दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 शेड्यूल में रद रही। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 23 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से नौ मिनट पहले पहुंच गई।
कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 20 मिनट विलंब से 1:05 में पहुंची।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 10 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 24 मिनट विलंब से 3:34 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 29 मिनट पहले पहुंच गई।
