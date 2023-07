किरतपुर: दादा-चाची और गर्भवती भाभी की बाधंकर पिटाई के मामले में एक गिरफ्तार, डर से जख्मी नहीं गए घर पीड़ित

किरतपुर में प्रेमी युगल के घर से चले जाने के बाद स्वजन की पिटाई के मामले में युवक की चाची ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बांधकर पिटाई करने से जख्मी हुए प्रेमी युवक के दादा चाची सहित गर्भवती भाभी इलाज के बाद रिश्तेदार के घर चले गए। पीड़ितों को दबंगों के फिर से हमला करने का डर है।

किरतपुर: दादा-चाची और गर्भवती भाभी की बाधंकर पिटाई के मामले में एक गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, किरतपुर। जमालपुर थानाक्षेत्र में प्रेमिका के साथ फरार हुए प्रेमी के स्वजन की पिटाई किए जाने के दूसरे दिन शनिवार को किरतपुर पीएचसी से इलाज कराकर अपने रिश्तेदार के घर चले गए। डर से कोई अपने घर नहीं गए। पीड़ितों का कहना है कि पता नहीं कब दबंग लोग उन लोगों पर हमला कर दें। उधर, दैनिक जागरण में शनिवार को जब यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई तो पुलिस ने संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष राजनंदन कुमार ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि नेबू सदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। शेष को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर, प्रेमी युवक की चाची अरहुलिया देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें नेबू सदा, देबू सदा, रामस्वरूप सदा, रोशन सदा को आरोपित करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि संतोष सदा और एक युवती के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के एक ही गांव और एक ही जाति होने के कारण शादी में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इस कारण दोनों अपने घर से फरार हो गए। साथ ही डर से लड़के के पिता, मां और बहन गांव छोड़कर कहीं चले गए। उधर, लड़की पक्ष के लोगों ने गांव में पंचायत कराई। इसमें लड़का पक्ष के लोगों के उपस्थित नहीं होने पर घर पर शेष बचे स्वजन को बांधकर पिटने की सजा सुनाई गई। इसके तहत शुक्रवार को प्रेमी संतोष सदा के दादा सूरज सदा, चाची अरुहुलिया देवी और गर्भवती भाभी विभा देवी को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई। इससे विभा की स्थिति गंभीर हो गई थी। इधर, इस संबंध में पूछने पर झगरूआ तरवारा पंचायत के मुखिया रामप्रसाद सदा ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं थी। इस तरह से किसी को सजा देने का अधिकार पंचायत को नहीं है। उन्होंने घटना की भर्त्सना करते हुए पुलिस प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Edited By: Yogesh Sahu