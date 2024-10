Bagmati Express Accident: हादसे के वक्त क्या थी स्थिति? ट्रेन में सवार दरभंगा के एक यात्री ने बताई एक-एक बात

तमिलनाडु के कवरपेट्टई में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस घटना के बाद बचाव दल और एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। लोगों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

#WATCH | Darbhanga, Bihar | A passenger Sitaraman Jha says, "The accident was quite frightening to see. When we came out of the bogie after the accident, we did not see any loss of life. At the time of the accident, there was an atmosphere of chaos inside the bogie. People could… https://t.co/RZuiwlt65a pic.twitter.com/bYRruTzHYK— ANI (@ANI) October 14, 2024