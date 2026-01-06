Language
    मिथिला विश्वविद्यालय महिला टीम पहली बार ईस्ट जोन क्रिकेट में बनी चैंपियन

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    Darbhanga latest News : मिथिला विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम ने ओडिशा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पहली बार चैंपि ...और पढ़ें

    विजेता ट्राफी के साथ मिथिला विश्वविद्यालय महिला टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। ओडिशा स्थित कलिंगा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसेज विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

    इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्वविद्यालय ने न केवल महिला क्रिकेट में नया अध्याय लिखा, बल्कि लगातार नौवीं बार अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।

    कलिंगा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसेज विश्वविद्यालय के मैदान पर खेले गए इस टूर्नामेंट में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने अपने पहले मुकाबले में हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) को 122 रन के विशाल अंतर से पराजित किया।

    दूसरे मुकाबले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को चार रन से तथा तीसरे मुकाबले में कलिंगा इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलाजी को सात विकेट से शिकस्त दी।

    टूर्नामेंट के अंतिम एवं निर्णायक मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर मात्र 59 रनों पर सिमट गई।

    जवाब में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने एक विकेट खोकर मात्र 7.1 ओवर में 60 रन बनाकर लक्ष्य हासिल करते हुए एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज कर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।

    जीत पर कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने कहा हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए ईस्ट जोन में पहली बार चैंपियन बनकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है।

    विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत केवल एक खिताब नहीं, मानसिक संतुलन, लक्ष्य-केन्द्रितता और अनुशासन की विजय है।