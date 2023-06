बिहार: 'MBA मखनावाला' को आया G-20 शिखर सम्मेलन से बुलावा, श्रवण ने लाखों की नौकरी छोड़ शुरू किया था स्टार्टअप

इ. श्रवण कुमार राय जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के ग्रुरुग्राम जाएंगे। यह सम्मेलन 3 जुलाई और 4 जुलाई को आयोजित होना है। इसमें 34 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले पटना में जी-20 की बैठक आयोजित हो चुकी है। श्रवण की कहानी काफी प्रेरणादायी है। उनके काम में उनकी पत्नी ने भी भरपूर साथ दिया।

'MBA मखनावाला' इ. श्रवण कुमार राय को G-20 शिखर सम्मेलन से बुलावा आया है।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। मखाना एमबीए वाला नाम से स्टार्टअप चलाने वाले इ. श्रवण कुमार राय को गुरुग्राम में होने वाले जी-20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। 34 देशों के प्रतिनिधियों का यह शिखर सम्मेलन तीन और चार जुलाई को ओराना कन्वेंशन, गुरुग्राम में होगा। उन्हें ईमेल के जरिये यह निमंत्रण शुक्रवार को मिला। बता दें कि दरभंगा जिले के श्रवण कुमार राय एमबीए मखानावाला के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने पहले फास्ट फूड ऐंड टेक्नोलाजी से इंजीनियरिंग की है। फिर मास्टर आफ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्हें लाखों की पैकेज वाली नौकरी मिली। इसके बावजूद उन्होंने नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया। 2019 में शुरू किए इस बिजनेस में पत्नी भी हाथ बंटाती हैं। वह इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पति का साथ दे रही हैं। इस स्टार्टअप के जरिये श्रवण कुमार न सिर्फ अपनी कंपनी के लिए मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि काफी लोगों को रोजगार भी दे पा रहे हैं। अभी हाल में ही उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट पर मखाना सेंटर खोलने की भी अनुमति मिली है। उनका बिजनेस सुपर फूड मखाने से बननेवाले उत्पादों का है।

