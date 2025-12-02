Darbhanga News : ससुराल बनी श्मशान, दहेज की आग में जली दरभंगा की विवाहिता

संवाद सहयोगी, बिरौल/दरभंगा। बिरौल थाना क्षेत्र के बुआरी गांव में ससुरालियों ने दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी। इस मामले में विवाहिता आरती देवी (23) के भाई समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के लील हौल निवासी राम जतन साहू के पुत्र राहुल साहू ने पति, सास,ससुर,ननद समेत पांच को नामजद एवं छह अज्ञात के विरुद्ध दहेज की खातिर हत्या किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस ने सास शुभकला देवी को गिरफ्तार कर लिया। पति,ससुर,ननद अन्य आरोपी घर से फरार हैं। आरोपित पति बैंक का सीएसपी चलाता है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। दिए गए आवेदन में कहा है कि उसके बहन की शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व बुआरी गांव के नागेश्वर साहू के पुत्र रवींद्र कुमार साहू उर्फ रवि राज से हुई थी।

शादी के समय उपहार के रूप में 10 भर सोना, चांदी' और सारा समान के साथ गाडी के लिए पांच लाख 51 हजार रुपया दिया था। जिसमें शादी के कुछ दिन के बाद से ही बहनोई और उनके घर वाले चार चक्का गाड़ी की मांग करने लगे। बहन को धमकाने लगे अगर तुम्हारे पिता गाडी के लिए पैसा नहीं देंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे।

बहन इसकी सूचना घर वालों को दी थी। पिता ने बहन के ससुर को बार बार कहा मुझसे जो बन पड़ा आपको शादी में ही दिया।अब सामर्थ्य नहीं है। फिर भी पिता ने लगभग एक महीना पूर्व बहनोई रवींद्र कुमार साहु, उनके पिता नागेश्वर साहु और बहनोई विनोद कुमार साहु के सामने किसी तरह जमीन बेचकर तीन लाख रुपया गाडी के लिए दिया।

फिर भी वह लोग नहीं माने और मेरी बहन को एक दिसंबर सोमवार की रात में बहनोई रवींद्र कुमार साहु,भाई गोविन्द साहु, विनोद कुमार साहू,ननद सोनी देवी ,सास शुभकला देवी अन्य छह लोगों ने मिलकर जान से मार दिया। मंगलवार सुबह करीब 3:25 बजे बहनोई रवींद्र कुमार साहू ने फोन कर केवल इतना बताया कि आपकी बहन की मौत हो गई है इसके बाद फोन बंद कर दिया।

पुलिस एवं एफएसएल की टीम ने की जांच इधर सूचना पर दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने कई बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल की। घटना स्थल पर एफएसएल की टीम पहुंचकर कई साक्ष्य जुटाकर अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार, जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो आरती का शव घर में पलंग पर मृत अवस्था में पाया गया। उसके गले में जख्म का निशान पाया गया। उसे एक डेढ वर्ष का बेटा एवं तीन माह की दुधमुंही बच्ची है। दोनों बच्चे फिलहाल अपने ननिहाल में हैं।