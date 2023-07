Darbhanga: प्रेमिका के साथ फरार प्रेमी के परिवार को पंचों के सामने बाधंकर पीटा, गर्भवती भाभी गंभीर

Crime News पिटाई दौरान गांव के पंच सामने में खड़े थे लेकिन किसी को दया तक नहीं आई। सभी सजा का अनुपालन कराने में लगे थे। बाद में तीनों को गंभीर स्थिति में किरतपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया। उधर थानाध्यक्ष राजनंदन प्रसाद ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली है। मामले में दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

पंचायत में पिटाई करने की सुनाई गई सजा, पंचों के सामने लड़की पक्ष के लोगों ने दिया घटना को अंजाम।

संवाद सहयोगी, किरतपुर (दरभंगा): जमालपुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका के साथ फरार हुए प्रेमी के स्वजन को रोंगटे खड़े कर देने वाली सजा दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। पंचायत में पंचों के सजा सुनाने के बाद लड़की पक्ष के लोग प्रेमी के घर पहुंच गए। जहां प्रेमी संतोष सदा के दादा सूरज सदा, चाची अरुहुलिया देवी और गर्भवती भाभी विभा देवी को रस्सी से बांधकर सभी जमकर पिटाई की। इसमें विभा की स्थिति गंभीर हो गई। उसके बेहोश हो जाने के बाद सभी छोड़कर फरार हो गए। (फोटोः अचेत अवस्था में पड़ी प्रेमी की चाची) पंचों के सामने पिटाई आश्चर्य की बात यह कि पिटाई दौरान गांव के पंच सामने में खड़े थे, लेकिन किसी को दया तक नहीं आई। सभी सजा का अनुपालन कराने में लगे थे। बाद में तीनों को गंभीर स्थिति में किरतपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया। उधर, थानाध्यक्ष राजनंदन प्रसाद ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली है। मामले में दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि लड़की के गायब हो जाने के मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने बुधवार को ही थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजतन बड़ी घटना घट गई। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि गांव के संतोष सदा और एक युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के एक ही गांव और एक ही जाति होने के कारण शादी में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इस कारण दोनों अपने घर से फरार हो गए। इसकी भनक लड़की पक्ष को मिली। डर से हुए फरार उधर, लड़का पक्ष के लोगों को जब केस-मुकदमा होने की सूचना मिली तो डर से पिता, मां और बहन गांव छोड़कर फरार हो गए। उधर, लड़की पक्ष के लोगों ने गांव में पंचायत कराई। इसमें लड़का पक्ष के लोगों के उपस्थित नहीं होने पर पंच पप्पू यादव, देबु सदा, रामस्वरूप सदा, रोशन सदा आदि ने स्वजन को बांधकर पिटने की सजा सुनाई। इसमें पंच पप्पू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बताया जाता है कि वह शराब मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। उधर, जख्मियों ने पुलिस को फोन के माध्यम से घटना की सूचना दी है।

