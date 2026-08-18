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Lalit Narayan Mithila University : नवस्थापित राजकीय डिग्री कालेजों में नए प्राचार्यों व प्रभारियों की तैनाती, अधिसूचना जारी

By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:12 PM (IST)

लनामिवि प्रशासन ने 22 नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों के सुचारु संचालन के लिए नए प्राचार्यों व प्रभारियों की तैनाती की है। यह कदम शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

HighLights

  1. लनामिवि ने 22 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्त किए।

  2. शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु बनाने का उद्देश्य है।

  3. कुलसचिव डॉ. दिव्या रानी हंसदा ने अधिसूचना जारी की है।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। लनामिवि प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले नवस्थापित 22 राजकीय डिग्री कालेजों के सुचारू शैक्षणिक व प्रशासनिक संचालन के लिए प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुलाधिपति सचिवालय के निर्देशों के आलोक में कुलपति के आदेशानुसार कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में कार्यरत प्राचार्यों व प्रभारियों को पदमुक्त करते हुए विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों को इन नवस्थापित डिग्री कालेजों में प्राचार्य / प्रोफेसर-इन-चार्ज के रूप में प्रतिनियुक्त और अधिकृत किया गया है।

दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर व बेगूसराय के कालेजों में हुई नई नियुक्तियां

राजकीय डिग्री कालेज, सिंहवाड़ा में सीएम कालेज की सह-प्राध्यापक (अंग्रेजी) अमूल्य कुमार मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजकीय डिग्री कालेज, तारडीह में केएस लहेरियासराय इतिहास विभाग के डा. रमेश रंजन सिन्हा, राजकीय डिग्री कालेज, हनुमाननगर में एमएलएसएम कालेज के रसायन शास्त्र विभाग के डा. सिया राम प्रसाद, राजकीय डिग्री कालेज, अलीनगर में केएस कालेज के भौतिकी विभाग के डा. अनिरुद्ध कुमार, राजकीय डिग्री कालेज, कुशेश्वरस्थान में की केएस कालेज के राजनीति विज्ञान विभाग के डा. जय कुमार झा, राजकीय डिग्री कालेज, कुशेश्वरस्थान पूर्वी में सीएम कालेज के हिंदी विभाग के डा. हेमचंद्र झा, राजकीय डिग्री कालेज, किरतपुर में मिल्लत कालेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के डा. मुश्ताक अहमद अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं मधुबनी जिला के आरडीसी खजौली में डा. अमर नाथ प्रसाद, आरडीसी हरलाखी में डा. रवींद्र कुमार ठाकुर, फुलपरास में डा. हराधन साहा, खजौली/खुटौना में डा. महेश प्रसाद सिन्हा के अलावा बासोपट्टी, मधेपुर एवं लौकही में भी नए प्रोफेसर-इन-चार्ज अधिकृत किए गए हैं।

वहीं खानपुर समस्तीपुर में डा. बिनोद कुमार, कल्याणपुर में डा. दीपक भारद्वाज ,विद्यापतिनगर में एसएमएएस रजा, मटिहानी, बखरी, साहेबपुर कमाल में जीडी कालेज एवं एपीएसएम कालेज के वरिष्ठ प्राध्यापकों को प्रभार सौंपा गया है। तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी निवर्तमान प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे नए अधिकृत प्रोफेसर-इन-चार्ज को तुरंत प्रभाव से प्रभार सौंपना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा ने बताया कि इस कदम से नवस्थापित कालेजों में पठन-पाठन, नामांकन और अन्य प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के गति पकड़ सकेंगे।