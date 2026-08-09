एलएनएमयू में पीजी नामांकन की दूसरी चयन सूची जारी, दाखिले की अंतिम तिथि 13 अगस्त

जागरण संवाददाता, दरभंगा। LNMU PG Admission: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-28 में नामांकन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से द्वितीय चयन सूची जारी कर दी है। पहली चयन सूची के आधार पर नामांकन पूरा होने के बाद रिक्त बची सीटों को भरने के लिए दूसरी मेधा सूची जारी की गई है।

समर्थ पोर्टल पर सूची विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी विषयों की द्वितीय चयन सूची समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर यूजर आइडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर अपना आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चयन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।