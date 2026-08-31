Darbhanga News : 20 घंटे के प्रशिक्षण से संस्कृत बोलना, पढ़ना व लिखना सीख सकते, दैनिक व्यवहार में प्रयोग की सलाह

जागरण संवाददाता, दरभंगा। संस्कृत को कठिन भाषा मानने वालों के लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. लक्ष्मी निवास पांडेय ने कहा कि संस्कृत सीखना उतना मुश्किल नहीं है, जितना आमतौर पर समझा जाता है।

केवल 10 दिनों में 20 घंटे का प्रशिक्षण लेकर संस्कृत बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से दैनिक व्यवहार में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बढ़ाने की अपील की। संस्कृत के शब्दों को व्यवहार में लाएं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हाल में सोमवार को संस्कृत सप्ताह समारोह के समापन सत्र का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए कुलपति ने कहा कि आज युवा हिंदी बोलते समय कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसे आधुनिकता से जोड़ते हैं। युवाओं को अपने दैनिक व्यवहार में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए।

10 दिन में सीखें संस्कृत कुलपति ने कहा कि संस्कृत सीखने के लिए लंबे समय तक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। महज 10 दिनों में 20 घंटे का प्रशिक्षण लेकर व्यक्ति संस्कृत बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकता है। इसके लिए नियमित अभ्यास और भाषा के प्रति रुचि जरूरी है। संस्कृत को दैनिक जीवन से जोड़ने से इसके प्रति लोगों की रुचि और बढ़ेगी।

संस्कृत में निहित है सनातन परंपरा पूर्व कुलपति डा. रामचन्द्र झा ने कहा कि सनातन धर्म के मूल आधार ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। उन्होंने श्रावण पूर्णिमा, उपाकर्म, रक्षाबंधन और झूलन पर्व की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन को समय की आवश्यकता बताया।

भ्रांतियां दूर करना जरूरी मुख्य अतिथि संस्कृत भारती के क्षेत्र मंत्री प्रो. श्रीप्रकाश पांडेय ने कहा कि संस्कृत कठिन या निर्जीव भाषा है, ऐसी भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाषा के अस्तित्व से ही भाषण संभव है और शास्त्र मंथन से राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

सप्ताहभर की गतिविधियों का प्रतिवेदन समापन समारोह में डा. सुधीर कुमार ने संस्कृत सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों का साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वैदिक मंगलाचरण छात्र विश्वमोहन झा ने किया। डीन प्रो. पुरेन्द्र वारिक ने स्वागत भाषण दिया, जबकि कुलसचिव डा. दिनेश झा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के संयोजक डा. श्यामसुंदर ठाकुर रहे और मंच संचालन डा. एल सविता आर्य ने किया।