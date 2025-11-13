Keoti Vidhan Sabha Chunav Result : केवटी सीट पर बीजेपी और राजद में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Keoti Vidhan Sabha Election Result 2025) दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग बीजेपी और राजद के बीच मानी जा रही है।

बीजेपी से मुरारी मोहन झा मैदान में हैं जिन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, जबकि राजद से फराज फातमी जोरदार चुनौती पेश कर रहे हैं। मुरारी झा अपनी जीत की परंपरा कायम रखने की कोशिश में हैं, वहीं फराज फातमी जनता के मूड को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में समीकरण बदलने की पूरी संभावना है,कहीं पिछड़ने वाला आगे निकल सकता है तो कहीं बढ़त पलट सकती है।

कौन आगे, कौन पीछे मिलेगा अपडेट (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025) हम आपको हर राउंड का अपडेट देंगे — कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी बढ़त कितनी है सब कुछ पल-पल की जानकारी के साथ। केवटी का यह चुनावी संग्राम इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी या राजद पलटवार कर सत्ता का नया अध्याय लिखेगी।