    Keoti Vidhan Sabha Chunav Result : केवटी सीट पर बीजेपी और राजद में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    Keoti election Result: केवटी विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के मुरारी मोहन झा और राजद के फराज फातमी के बीच सीधी टक्कर है। पिछली बार जीत चुके मुरारी मोहन झा अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं, वहीं फराज फातमी मतदाताओं के बीच नया भरोसा जगाने में जुटे हैं। अब देखना यह है क्या बीजेपी फिर दोहराएगी जीत या राजद रचेगी नया इतिहास।

    मुरारी मोहन झा  व फराज फातमी में टक्कर।

    डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Keoti Vidhan Sabha Election Result 2025) दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग बीजेपी और राजद के बीच मानी जा रही है।

    बीजेपी से मुरारी मोहन झा मैदान में हैं जिन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, जबकि राजद से फराज फातमी जोरदार चुनौती पेश कर रहे हैं। मुरारी झा अपनी जीत की परंपरा कायम रखने की कोशिश में हैं, वहीं फराज फातमी जनता के मूड को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में समीकरण बदलने की पूरी संभावना है,कहीं पिछड़ने वाला आगे निकल सकता है तो कहीं बढ़त पलट सकती है।

    कौन आगे, कौन पीछे मिलेगा अपडेट

    (Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025) हम आपको हर राउंड का अपडेट देंगे — कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी बढ़त कितनी है सब कुछ पल-पल की जानकारी के साथ। केवटी का यह चुनावी संग्राम इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी या राजद पलटवार कर सत्ता का नया अध्याय लिखेगी।

    86 केवटी विधानसभा के प्रत्याशी

    • फराज फातमी- राष्ट्रीय जनता दल
    • मनोज कुमार महतो- बहुजन समाज पार्टी
    • मुरारी मोहन झा- भारतीय जनता पार्टी
    • मोहम्मद अनिसुर रहमान- आआल इंडिया मजलिस-ए इतेहादुल मुस्लिमीन
    • मोहम्मद पिन्टू खान- अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
    • बिल्टू सहनी- जन सुराज पार्टी
    • योगेश रंजन- प्राउटिष्ट सर्व समाज
    • गुलाब बाबु राईन- निर्दलीय
    • धीरेन्द्र कुमार धीरज- निर्दलीय
    • बलराम ठाकुर- निर्दलीय
    • बिसुनदेव दास- निर्दलीय