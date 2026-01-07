दरभंगा में इग्नू में डेटा साइंस और एनालिटिक्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू

जागरण संवाददाता, दरभंगा । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दूरस्थ माध्यम से " डेटा साइंस एवं एनालिटिक्स में स्नातकोत्तर "पाठ्यक्रम की पढ़ाई जनवरी 2026 सत्र से प्रारंभ कर रहा है। यह पाठ्यक्रम दो वर्षों की अवधि का है जिसमें आधुनिक आंकड़ा विज्ञान विश्लेषण की जरूरतों के अनुरूप योग्य तथा कुशल प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस पाठ्यक्रम में व्यापार, स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर तथा रोजगार की संभावना तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए विपुल अवसर उपलब्ध होंगे। उक्त जानकारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डा. संतन कुमार राम ने दी। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है जिसमें प्रवेश के लिए तीन वर्षों की स्नातक डिग्री मान्य है।

इस कार्यक्रम की फीस 13,000 प्रति सेमेस्टर है। इसे पूर्ण करने के उपरांत सांख्यिकीय तथा कंप्यूटर आधारित जटिल आंकड़ों का प्रबंधन, विश्लेषण तथा डेटा साइंस तकनीकों का अनुप्रयोग कर रोजगार के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं। कार्यक्रम में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।

अंतर महाविद्यालय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में केएस कालेज का कब्जा दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीएमबी कालेज घोघरडीहा में आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।

फाइनल मुकाबले में कुंवर सिंह महाविद्यालय की टीम ने 3 सेट जीतकर एसबीएस कालेज बेगूसराय की टीम को पराजित किया। कुंवर सिंह कालेज की विजेता टीम में काजल कुमारी, दीपाली कुमारी, ब्यूटी कुमारी, रोमा कुमारी, पुष्पा कुमारी, राजनंदनी, सरिता कुमारी, पिंकी कुमारी, भारती कुमारी एवं मुस्कान कुमारी शामिल थीं। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया।

महाविद्यालय के प्राचार्य डा. शंभु कुमार यादव ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि महाविद्यालय की मजबूत खेल परंपरा और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। महाविद्यालय के क्रीड़ा पदाधिकारी डा. अभय कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, टीम भावना और आत्मविश्वास ने महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर महाविद्यालय का मान बढ़ाएंगी।