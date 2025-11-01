Language
    Darbhanga News: प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, प्रेमी के घर पर ही ली प्रेमिका ने आखिरी सांस

    By Arun Kumar Pathak Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    दरभंगा के जाले में एक युवती ने अपने प्रेमी के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती, जो खुद को मेडिकल छात्रा बता रही थी, प्रेमी के घर रहने की जिद कर रही थी। प्रेमी के पिता ने उसे घर में रहने की इजाजत दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। 

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी,जागरण- जाले/दरभंगा । प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर में पहुंच कर गले में दुपट्टा का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना जाले नगर परिषद वार्ड 18 के महावीर बाजार की है। बताते हैं कि शुक्रवार की शाम सात बजे युवती अपने प्रेमी अजय कुमार धीर के घर पहुंचकर वहीं रहने की जिद करने लगी।

    जीने मरने की कहने लगी बात 

    प्रेमी से शादी करने की बात कहते हुए फफक फफक कर रोते हुए यही जीने मरने की बात कहने लगी। उसने प्रेमी अजय कुमार धीर को अपना खून देकर नया जीवन देने की बात कही। अजय से हम अटूट प्रेम करते हैं। अजय कुमार धीर हनुमाननगर प्रखंड के मध्य विद्यालय, कोलहंटा में वर्ष 2020से नियोजित शिक्षक है। वह निरंजन मेहता का पुत्र है और अभी शादी नहीं हुई है।

    दूसरी मंजिल का खोल दिया कमरा 

    प्रेमिका ने कहा कि वह एमबीबीएस थर्ड सेमेस्टर की छात्रा है। प्रेमी अजय का मोबाइल लगातार बंद मिल रहा है, वह उससे मिलने को व्याकुल है। प्रेमी के पिता निरंजन मेहता ने शुरू में विरोध किया एवं घर में जाने से मना किया। लेकिन जब अपने को मेडिकल छात्रा बताई तो वह उसे घर में जाने की इजाजत देकर दूसरी मंजिल का कमरा खोल दिया एवं उसे रात भर रुकने की इजाजत दे दी। रात के लगभग दो बजे कमरा से खटपट की आवाज सुनकर जब अंदर झांका तो देखा कि वेंटीलेटर से दुपट्टा के जरिये फांसी लगा कर झूल रही है। उसने रात दो बजे ही जाले थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    पर्स एवं मोबाइल को किया जब्त 

    थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने  बताया कि आधार कार्ड से पता चला है कि वह मोरो थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पर्स एवं मोबाइल को जब्त किया गया है। मोबाइल के काल डिटेल को खंगाला जा रहा है। वहीं उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। एफएसएल की टीम ने कुंवर तिवारी के नेतृत्व में घटनास्थल पर छानबीन की है।

    सीसी कैमरा के फुटेज से घटना का सघन अनुसंधान किया जा रहा है। इधर, डीएमसीएच प्रशासन ने बताया कि वह यहां की छात्रा नहीं थी। पोस्टमार्टम कक्ष में अब तक युवती के स्वजन नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उसके शव को 72 घंटे तक सुरक्षित रखने पर पुलिस विमर्श कर रही है। बेंता थाना पुलिस उसके प्रेमी को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ में जुटी है।