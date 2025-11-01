Bihar Politics : अस्थायी रोजगार पर राजनीति गरमाई, UP के पूर्व सीएम बोले-यह धोखा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बिहार के भविष्य का चुनाव है। इस बार के चुनाव में बिहार से भाजपा की विदाई तय है। भाजपा वाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें बर्बाद करते हैं। वे शनिवार को बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के उखड़ा में आइएनडीआइए की जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तीखा प्रहार खराब मौसम के कारण उनका हेलीकाप्टर समय पर कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच सका। तय समय 1:30 बजे की बजाय अखिलेश करीब 3:30 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से सभा स्थल तक पहुंचे। अखिलेश ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तीखा प्रहार किया। कहा, युवाओं को अस्थायी रोजगार देकर भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आइएनडीआइए की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा। भाजपा ने फ्री गैस देने का वादा किया था, लेकिन सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आइएनडीआइए की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा।

विधानसभा चुनाव को लेकर 1371 पर हुई निरोधात्मक कार्रवाई कुशेश्वरस्थान। कुशेश्वरस्थान विधानसभा (सुरक्षित) में छह नवंबर को प्रथम चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले को सक्रिय कर दिया गया है। कुल 300 मतदान केंद्रों को 37 सेक्टरों में विभाजित करते हुए प्रत्येक सेक्टर में एक-एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है।

प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कुशेश्वरस्थान, तिलकेश्वर और नदी थाना क्षेत्र में कुल 1371 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। इनमें कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के 789 में से 198, तिलकेश्वर के 514 में से 162 तथा नदी थाना के 68 में से 24 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अनुमंडल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।