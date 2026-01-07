बिहार के वैभव सूर्यवंशी के नक्शे-कदम पर दरभंगा का आयुष, झारखंड में दिखाया जलवा

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा के होनहार खिलाड़ी आयुष ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह धरती प्रतिभाओं की खान है। वैभव सूर्यवंशी के नक्शे-कदम पर चलते हुए आयुष ने झारखंड में आयोजित विजय हजारे ट्राफी में दमदार खेल दिखाया और अपने हुनर से दर्शकों व चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर आयुष ने दरभंगा का नाम रोशन किया और भविष्य की बड़ी संभावनाओं के संकेत दे दिए।

आयुष लोहारुका का विजय हजारे ट्राफी में शानदार प्रदर्शन बिहार टीम में शामिल दरभंगा का सितारा आयुष लोहारुका विजय हजारे ट्राफी में में अपने प्रदर्शन के बूते चमक उठा। आयुष लोहारुका ने झारखंड के रांची स्टेडियम में विजय हजारे ट्राफी के फाइनल मैच में मणिपुर टीम के विरुद्ध खेलते हुए बिहार टीम को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

आयुष दरभंगा शहर के गुल्लोबाड़ा का निवासी है। उसके पिता आनंद लोहारुका गल्ला व्यवसायी हैं। मां रश्मि लोहारुका गृहिणी हैं। विजय हजारे ट्राफी के फाइनल मैच में आयुष ने 72 गेंद पर 75 रन की शानदार आक्रामक पारी खेली। इस ट्राफी में बिहार टीम का विकेटकीपर आयुष दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज बना। इस पूरे ट्राफी में आयुष ने छह मैच के चार इनिंग्स में 260 रन बनाए।

ट्राफी में आयुष का औसत औसत 65 प्रतिशत रहा। इसके पहले इसी ट्राफी के पहले मैच में अरुणाचल टीम के विरुद्ध ताबड़तोड़ शतक से भारत के क्रिकेट जगत में रिकार्ड बनाने वाले बिहार टीम के तीन दिग्गज खिलाड़ियों कप्तान सकीबुल गनी, समस्तीपुर जिला के वैभव सूर्यवंशी में दरभंगा का आयुष लोहारुका भी शामिल था। जिसने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया था।

बिहार टीम की ओर से आयुष ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए 56 गेंद में 116 रन बनाकर जलवा दिखाया था। आयुष इसके पहले भी बिहार टीम की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध दोहरा शतक लगा चुका है। इसके साथ ही मुंबई, दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के टीमों के विरुद्ध भी शतक ठोक चुका है।

आयुष बिहार के रणजी ट्राफी में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए सत्र 2025 -26 में दोहरा शतक जमा चुका है। इसके पहले रणजी ट्राफी में बिहार की ओर से सत्र 2024 -25 में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शतक लगाया था। बिहार अंडर-19 टीम की ओर से सत्र 2020- 21 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के विरुद्ध बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग का जौहर दिखा चुका है।