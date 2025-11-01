दरभंगा एयरपोर्ट पर मौसम की मार, दोपहर तक ठप रहीं सभी उड़ानें
दरभंगा एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण विमानों का परिचालन बाधित रहा। दृश्यता कम होने के कारण दोपहर तक सभी उड़ानें रद कर दी गईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। मौसम में सुधार होने के बाद उड़ानें फिर से शुरू हो सकीं।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। प्रतिकूल मौसम का प्रभाव शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान सेवा पर दिखा। विभिन्न जगहों से दरभंगा के लिए उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटें विलंब चलीं। हालांकि खराब मौसम के बावजूद एयरपोर्ट पर यात्रियों का सुबह से आने का सिलसिला शुरू हो गया था।
दोपहर तक बड़ी संख्या में विभिन्न हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तब तक एक भी विमान दरभंगा लैंड नहीं की थी। यात्री विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों पर आक्रोशित होने लगे। इसके बाद मुंबई से स्पाइसजेट की एक फ्लाइट दोपहर बाद दरभंगा के लिए उड़ान भरी। वहीं अकासा की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर 2:28 बजे लैंड की। इसके बाद आगे-पीछे सभी फ्लाइटों की लैंडिंग एवं उड़ान शुरू हुई। तब जाकर फ्लाइट की प्रतीक्षा में खड़े यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद जैसे-जैसे विमान पहुंचे, वैसे-वैसे यात्री गंतव्य की ओर रवाना होते गए।
वहीं, दिल्ली से आने और जाने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 को शेड्यूल में रद रखा गया। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। इससे यात्रियों को परेशानी से राहत मिली। कुल 12 विमानों की आवाजाही हुई। जानकारी के अनुसार, मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से तीन घंटे 20 मिनट विलंब से 3:20 में पहुंची।
मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से एक घंटे आठ मिनट विलंब से 2:28 में पहुंची। हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से दो घंटे 34 मिनट विलंब से 4:39 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से एक घंटे 31 मिनट विलंब से 3:51 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से चार मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 23 मिनट विलंब से 4:13 में पहुंची।
