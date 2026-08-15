बिहार में अब जले मरीजों को नहीं जाना होगा बाहर, दरभंगा डीएमसीएच में पहली बार स्किन ग्राफ्टिंग

संवाद सहयोगी, दरभंगा। जले मरीजों के लिए डीएमसीएच में इलाज की नई उम्मीद जगी है। अब गंभीर रूप से जले मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए दूसरे बड़े संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

सुपर स्पेशयलिटी भवन में तैयार बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ओटी में शुक्रवार को पहली बार ऑपरेशन किया गया। मधुबनी के जयनगर निवासी नौ वर्षीय मोहम्मद हामिद की जली हुई त्वचा की स्किन ग्राफ्टिंग कर चिकित्सकों ने डीएमसीएच में इस सुविधा की शुरुआत की।

आठ ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन सुपर स्पेशयलिटी भवन के पांचवें तल पर तैयार आठ ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी कौशल कुमार और डीएमसीएच अधीक्षक डा. जगदीश चंद्र ने किया। इसके बाद बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ओटी में पहली सर्जरी की गई।

जले हिस्से पर की गई स्किन ग्राफ्टिंग मोहम्मद इम्तियाज के नौ वर्षीय पुत्र मोहम्मद हामिद के जले हुए घाव की प्लास्टिक सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर स्किन ग्राफ्टिंग की। चिकित्सकों के अनुसार गंभीर रूप से जले मरीजों में समय पर सर्जिकल उपचार बेहद जरूरी होता है।

संक्रमण का रहता है खतरा डीएमसीएच अधीक्षक डा. जगदीश चंद्र ने बताया कि जलने के बाद शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी और अन्य जरूरी उपचार उपलब्ध होना काफी महत्वपूर्ण है। समय पर सर्जिकल उपचार से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

बाहर भेजने की परेशानी होगी कम अब तक गंभीर रूप से जले मरीजों को बेहतर उपचार के लिए कई बार दूसरे संस्थानों में रेफर करना पड़ता था। इससे मरीज और उनके स्वजन को आर्थिक खर्च के साथ समय की भी परेशानी होती थी। डीएमसीएच में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने से इस परेशानी में कमी आने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों की टीम ने किया ऑपरेशन बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. मिराज के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने हामिद का ऑपरेशन किया। टीम में डा. संजय कुमार, डा. राजेश कुमार, निश्चेतना विभागाध्यक्ष डा. हरि दामोदर सिंह, डा. मनोज, डा. रवींद्र, डा. तारिक, डा. सुबोध और डा. अंजनी शामिल रहे।