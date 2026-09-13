सांस फूलती रही, डॉक्टर को बुलाते रहे स्वजन, DMCH में महिला की मौत के बाद हंगामा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। इलाज के दौरान महिला मरीज की हालत बिगड़ी तो स्वजन चिकित्सकों को बुलाने की गुहार लगाते रहे। कुछ देर बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में स्वजन का आक्रोश फूट पड़ा।

नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वजन चीखने-चिल्लाने लगे। करीब एक घंटे तक विभाग में अफरातफरी की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची बेंता थाने की पुलिस और अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने समझाकर मामला शांत कराया।

लो बीपी और चेस्ट पेन की थी शिकायत घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर निवासी राजेंद्र दास की पत्नी फुलिया देवी (65) को लो बीपी और चेस्ट पेन की शिकायत थी। स्वजन ने पहले उनका इलाज बेनीपुर के एक अस्पताल में कराया। वहां से रेफर किए जाने के बाद शनिवार को महिला को डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में डा. पंकज मोहन श्रीवास्तव की यूनिट में भर्ती कराया गया था।

अचानक बिगड़ी तबीयत, हो गई मौत स्वजन के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे फुलिया देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनकी सांस फूलने लगी और शरीर अकड़ने लगा। स्वजन का आरोप है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद समय पर चिकित्सक मरीज को देखने नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन आक्रोशित हो गए और उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने संभाला मोर्चा हंगामे की सूचना मिलते ही बेंता थानाध्यक्ष विनय मिश्रा, डीएमसीएच सुरक्षा सुपरवाइजर महेश सिंह, स्वास्थ्य प्रबंधक और सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित स्वजन को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद डायल 102 एंबुलेंस से शव को घनश्यामपुर भेजने की व्यवस्था कराई गई।