प्रधानाध्यापक पर बच्चों से 'ड्रेस के नाम पर' पैसे मांगने का आरोप, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, दरभंगा। स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खरगा मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार की दोपहर बाकरगंज स्थित विद्यालय परिसर में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों से पैसे मांगने का आरोप लगाया।

उनका कहना था कि प्रधानाध्यापक बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और परिचय पत्र के लिए 200 से 300 रुपये की मांग करते हैं। यदि पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है।

प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग

प्रदर्शन के दौरान अभिभावक प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि यह हंगामा विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को उकसा कर कराया जा रहा है।