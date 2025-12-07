Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानाध्यापक पर बच्चों से 'ड्रेस के नाम पर' पैसे मांगने का आरोप, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

    By Abul Kaish Naiyar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    दरभंगा के स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खरगा मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों से ड्रेस, जूते और परिचय पत्र के नाम पर पैसे मांगने का आ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ड्रेस के नाम पर पैसे मांगने का आरोप

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खरगा मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार की दोपहर बाकरगंज स्थित विद्यालय परिसर में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों से पैसे मांगने का आरोप लगाया। 

    उनका कहना था कि प्रधानाध्यापक बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और परिचय पत्र के लिए 200 से 300 रुपये की मांग करते हैं। यदि पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। 

    प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग 

    प्रदर्शन के दौरान अभिभावक प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि यह हंगामा विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को उकसा कर कराया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार मंडल ने कहा कि वह उस दिन अवकाश पर थे और उन्हें हंगामे की जानकारी मिली है। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बच्चों के लिए ड्रेस, जूता और मोजा के लिए विभाग द्वारा राशि उनके खाते में भेजी जाती है। 

    उन्होंने बताया कि शीत के मौसम में कुछ बच्चे बिना उचित कपड़ों के स्कूल आते हैं, जबकि उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे पूर्ण पोशाक पहनकर आएं। 

    प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों के विरोध को ज्ञान की कमी बताया और कहा कि स्कूल से न तो ड्रेस दी जाती है और न ही जूता-मोजा, इसलिए पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता।