प्रधानाध्यापक पर बच्चों से 'ड्रेस के नाम पर' पैसे मांगने का आरोप, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन
दरभंगा के स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खरगा मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों से ड्रेस, जूते और परिचय पत्र के नाम पर पैसे मांगने का आ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दरभंगा। स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खरगा मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार की दोपहर बाकरगंज स्थित विद्यालय परिसर में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों से पैसे मांगने का आरोप लगाया।
उनका कहना था कि प्रधानाध्यापक बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा और परिचय पत्र के लिए 200 से 300 रुपये की मांग करते हैं। यदि पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है।
प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग
प्रदर्शन के दौरान अभिभावक प्रधानाध्यापक के निलंबन की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि यह हंगामा विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को उकसा कर कराया जा रहा है।
प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार मंडल ने कहा कि वह उस दिन अवकाश पर थे और उन्हें हंगामे की जानकारी मिली है। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बच्चों के लिए ड्रेस, जूता और मोजा के लिए विभाग द्वारा राशि उनके खाते में भेजी जाती है।
उन्होंने बताया कि शीत के मौसम में कुछ बच्चे बिना उचित कपड़ों के स्कूल आते हैं, जबकि उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे पूर्ण पोशाक पहनकर आएं।
प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों के विरोध को ज्ञान की कमी बताया और कहा कि स्कूल से न तो ड्रेस दी जाती है और न ही जूता-मोजा, इसलिए पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।