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दरभंगा में पुलिस के डर से युवक ने की आत्महत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने सिपाही को बनाया बंधक

By Mukesh Srivastava Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:48 PM (IST)

दरभंगा में पुलिस कार्रवाई के भय से एक युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एक सिपाही को बंधक बनाकर उसकी पिस्तौल छीन ली।

घटना स्थल पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ व मौजूद पुलिसकर्मी।

घटना स्थल पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ व मौजूद पुलिसकर्मी।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में सोमवार की शाम पुलिस कार्रवाई के भय से एक युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी जुगेश्वर सहनी के पुत्र मोनू सहनी (19) के रूप में हुई है।

घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। वहीं, मौके पर पहुंचे तकनीकी सेल के चार पुलिसकर्मियों को देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने एक सिपाही को बंधक बना लिया और उसका पिस्टल छीन लिया।

पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सिपाही को मुक्त कराया। बताया जाता है कि मोनू का शव सोमवार शाम घर के अंदर फंदे से लटका मिला। स्वजन ने आनन-फानन में फंदा काटकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना पर तकनीकी सेल के चार सिपाही बिना नंबर की दो बुलेट और एक पल्सर बाइक से पहुंचे। सभी सिविल ड्रेस में थे। उन्हें देखते ही स्वजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए।

इस दौरान तीन सिपाही बाइक छोड़कर मौके से भाग निकले, जबकि लोगों ने एक सिपाही को पकड़ लिया। उसका पिस्टल भी छीन लिया गया। आरोप है कि लोगों ने सिपाही के साथ मारपीट भी की।

सूचना मिलने पर प्रभारी सदर एसडीपीओ एसके सुमन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सिपाही राहुल कुमार को मुक्त कराया गया।

पुलिस ने उसके पास से छीना गया पिस्टल और मौके पर छोड़ी गई तीनों बाइक बरामद कर ली। इसके बाद सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रभारी सदर एसडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि मोनू चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इसी सिलसिले में उससे पूछताछ की जा रही थी। पकड़े जाने के भय से उसने आत्महत्या कर ली।

पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट किए जाने की बात कही और कहा कि घटना में शामिल लोगों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर, मोनू के पिता जुगेश्वर सहनी और बड़े भाई रवि सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोनू ने एक व्यक्ति से दो हजार रुपये में पुराना मोबाइल खरीदा था।

तकनीकी सेल की टीम ने मोबाइल को चोरी का बताया तो मोनू ने मोबाइल पुलिस को सौंप दिया था। स्वजन के अनुसार पुलिस टीम उस समय लौट गई, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से मोनू पर 10 लाख रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि रुपये देने पर प्राथमिकी से नाम हटाने की बात कही जा रही थी।

स्वजन के मुताबिक घटना से कुछ देर पहले भी मोनू पर रुपये की व्यवस्था करने का दबाव बनाया गया। पुलिसकर्मियों के जाने के बाद वह कमरे में चला गया और फंदे से लटक गया। कुछ देर बाद सिविल ड्रेस में चार पुलिसकर्मी तीन बाइक से दोबारा पहुंचे। स्वजन का आरोप है कि विरोध के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई।

इसके बाद तीन पुलिसकर्मी भाग गए, जबकि एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। स्वजन ने पूरी घटना की वीडियो रिकार्डिंग होने का भी दावा किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

बहादुरपुर थानाध्यक्ष प्रसुन्जय कुमार ने बताया कि मृतक के स्वजन की ओर से अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। सिपाही का पिस्टल और तीनों बाइक बरामद कर लिए गए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।