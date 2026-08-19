Darbhanga News : दो शादियां, दोनों से अलगाव... फिर घर में मिला 32 वर्षीय युवक का शव
दरभंगा के सिंहवाड़ा में 32 वर्षीय युवक विपत चौपाल का शव घर में फंदे से झूलता मिला। पारिवारिक कलह और दो शादियों में अलगाव के कारण वह मानसिक रूप से परेशान था, पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है।
संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटासा डीह टोला में बुधवार की दोपहर एक युवक का शव घर के अंदर फंदे से झूलता मिला। सूचना पर थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची।
स्वजन की मौजूदगी में खपरैल घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर स्व. सीताराम चौपाल के पुत्र विपत चौपाल (32) का शव साड़ी के फंदे से झूलता मिला।
मां शर्मीला देवी ने बताया कि विपत छह भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसकी दो शादियां हुई थीं, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण दोनों पत्नियां उससे अलग हो गई थीं। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहता था।
विपत वर्तमान में अपनी मां के साथ घर पर रहता था। वह गांव में आइसक्रीम बेचने के साथ मजदूरी भी करता था। मां ने बताया कि बुधवार की सुबह वह प्रतिदिन की तरह विपत के लिए खाना बनाकर रखकर काम पर चली गई थी।
दोपहर में घर लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई।
पड़ोसियों ने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
मुखिया रमेश कुमार ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजवाया। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वजन के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।