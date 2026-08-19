Darbhanga News : दो शादियां, दोनों से अलगाव... फिर घर में मिला 32 वर्षीय युवक का शव

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटासा डीह टोला में बुधवार की दोपहर एक युवक का शव घर के अंदर फंदे से झूलता मिला। सूचना पर थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची।

स्वजन की मौजूदगी में खपरैल घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर स्व. सीताराम चौपाल के पुत्र विपत चौपाल (32) का शव साड़ी के फंदे से झूलता मिला। मां शर्मीला देवी ने बताया कि विपत छह भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसकी दो शादियां हुई थीं, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण दोनों पत्नियां उससे अलग हो गई थीं। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान रहता था।

विपत वर्तमान में अपनी मां के साथ घर पर रहता था। वह गांव में आइसक्रीम बेचने के साथ मजदूरी भी करता था। मां ने बताया कि बुधवार की सुबह वह प्रतिदिन की तरह विपत के लिए खाना बनाकर रखकर काम पर चली गई थी।