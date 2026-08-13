बिजली गुल होते ही बिस्तर पर सो रही महिला को सांप ने डंसा, मुजफ्फरपुर ले जाते समय हुई मौत

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत भरवाड़ा के वार्ड संख्या-नौ में बुधवार दोपहर सर्पदंश से 45 वर्षीय महिला मुन्नी देवी की मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर स्वजन उन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। देर रात शव घर पहुंचने पर स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

बिजली कटने के दौरान डंसा बताया जाता है कि अनिल झा की पत्नी मुन्नी देवी बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे अपने पुत्र निर्भय झा के साथ कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान बिजली कट गई। सोते समय मुन्नी देवी को अचानक किसी चीज के काटने का एहसास हुआ। उनकी नींद खुलने पर पुत्र निर्भय ने पास में सांप को देखा और शोर मचाया।

मुजफ्फरपुर ले जाने के दौरान मौत सर्पदंश की जानकारी मिलते ही स्वजन ने स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था करने का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर उन्हें मुजफ्फरपुर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। देर रात शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

परिवार में दो पुत्र मुन्नी देवी के परिवार में पति के अलावा दो पुत्र निर्भय झा और मनोहर झा हैं। उनकी पुत्री विवाहित हैं और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

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13 वर्षीय किशोर की भी गई जान इससे पहले सोमवार सुबह सकतपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर स्थित वार्ड संख्या-पांच में रंजीत मुखिया के 13 वर्षीय पुत्र संदीप मुखिया को करैत सांप ने पैर में डंस लिया था। स्वजन उसे आनन-फानन में झंझारपुर ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। डीएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई।