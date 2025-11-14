Darbhanga Vidhan Sabha Chunav Result: संजय vs सहनी vs प्रिया में त्रिकोणीय महासंग्राम, 60% वोटिंग ने बढ़ाई धड़कनें
Darbhanga election Result: दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में संजय, सहनी और प्रिया के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया, जिससे प्रत्याशियों की उत्सुकता बढ़ गई है। अब सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है, जो यह निर्धारित करेगा कि दरभंगा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। आम और मखाना के उत्पादन के लिए मशहूर दरभंगा का बिहार विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहा। बागमती नदी के किनारे बसे दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में 2005 से बीजेपी के संजय सरावगी का दबदबा रहा है। इस चुनाव में भी बीजेपी ने संजय सरावगी पर ही भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है।
संजय सरावगी का मुख्य मुकाबला(Darbhanga vidhan sabha Election Result 2025) मुकेश सहनी का पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी उमेश सहनी से माना जा रहा है। द प्लुरल्स पार्टी की संस्थाक पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा सीट की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। वहीं जन सुराज पार्टी ने आर के मिश्रा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है।
दरभंगा विधानसभा क्षेत्र(Bihar vidhan sabha chunav Result) में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। 2020 के चुनाव में इस सीट पर जहां 55.79 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं 2025 में 59.93 प्रतिशत मतदान हुआ है।
