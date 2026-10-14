दरभंगा में पैसे के लेन-देन में गई थी पप्पू की जान, 3 साल बाद 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

संवाद सहयोगी, दरभंगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने पप्पू कमती हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह सजा बुधवार को सकतपुर थानाकांड संख्या 32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या 611/22 के अभियुक्त सकतपुर थानाक्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को सुनाया है।

अदालत ने इस सत्रवाद की सुनवाई पूरी कर पांच अक्टूबर को दोनों को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी घोषित किया था। बुधवार को न्यायालय ने जुर्मी के सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद दोनों जुर्मियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई ।