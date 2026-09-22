दरभंगा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें रूट, कई ट्रेनें रद तो कई का बदलेगा रास्ता

जागरण संवाददाता, दरभंगा। रेलवे यात्रियों के लिए अगले कुछ दिन परेशानी भरे रहेंगे। नए राजेंद्र रेल पुल को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के साथ राजेंद्र पुल, ऊपरी हाथीदह जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया क्षेत्र में प्री-नान इंटरलाकिंग एवं नान इंटरलाकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण 20 सितंबर से चार अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन बदले मार्ग से होगा।

हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस रद समस्तीपुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस 20 सितंबर से चार अक्टूबर तक पूरी तरह रद रहेगी। इसके अलावा सियालदह, कोलकाता और पुरी से जयनगर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी निर्धारित तिथियों में निरस्त रहेंगी।