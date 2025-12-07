Bihar Latest News : जूनियर राज्यस्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता के लिए दरभंगा टीम चयनित
जागरण संवाददाता, दरभंगा । मोकामा मारवाड़ी हाई स्कूल परिसर में आठ से 10 दिसंबर तक होने वाली जूनियर राज्यस्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता के लिए दरभंगा जिले की टीम का चयन कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया लनामिवि परिसर स्थित डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में ट्रायल के माध्यम से संपन्न हुई।
बालक व बालिका वर्ग से 12-12 खिलाड़ी चुने गए
ट्रायल के दौरान बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए 12-12 प्रतिभावान खिलाड़ियों को चुना गया। जिला वालीबाल संघ की देखरेख में खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक और खेल कौशल का मूल्यांकन कर चयन किया गया।
टीम मैनेजरों की नियुक्ति
दोनों ही वर्गों के लिए टीम मैनेजर भी तय कर दिए गए हैं। जिला वालीबाल संघ के सचिव ब्रजेश सिंह राठौर ने बताया कि बालक वर्ग के लिए विवेक कुमार सिंह और बालिका वर्ग के लिए मिहिर झा को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है।
बालिका टीम में शामिल खिलाड़ी
बालिका टीम में अर्पिता, फूल कुमारी, माही कुमारी, ज्योति कुमारी, सोनाली कुमारी, पिंकी कुमारी, बबली कुमारी, संध्या कुमारी, साधना कुमारी, श्वेता कुमारी, राधिका कुमारी एवं जूही कुमारी को जगह मिली है। सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन और टीम समन्वय क्षमता के आधार पर चुना गया।
बालक टीम के 12 चयनित खिलाड़ी
बालक वर्ग में अंशु सिंह, कृष्ण सिंह, विनीत कुमार झा, रुद्र कुमार, सत्यम, चंद्रमोहन ठाकुर, हिमांशु मिश्रा, मनीष कुमार मिश्रा, अनिकेत कुमार, सुजीत कुमार झा, सचिन कुमार, अभिनव कुमार ठाकुर एवं निकेत कुमार का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों ने ट्रायल में बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया।
अधिकारियों की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ ट्रायल
ट्रायल प्रतियोगिता के दौरान जिला वालीबाल संघ के उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह, कामिनी कुमारी, संयुक्त सचिव बैजनाथ साहू, अमित अभिषेक और शरद कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह है
